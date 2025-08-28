Nvidia vấp phải rào cản lớn, Liệu đà tăng có kéo dài?

Nvidia lại tiếp tục công bố báo cáo lợi nhuận cho thấy nhu cầu về trí tuệ nhân tạo vẫn đang tăng mạnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty tiến về phía trước. Kể từ năm 2023, hãng đã nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong thị trường chip AI. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 2,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ, với “phán quyết cuối cùng” từ Phố Wall có lẽ chỉ xuất hiện sau khi thị trường mở cửa ngày mai.

Bất chấp đà tăng trưởng ấn tượng, giới đầu tư vẫn phản ứng một cách thận trọng. Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu (AI) đạt 41,1 tỷ USD, tăng 5% so với quý trước và 56% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn dự báo khoảng 200 triệu USD. Gần đây, các nhà phân tích đã liên tục nâng dự báo trong làn sóng lạc quan, nhưng với mức định giá ngày càng cao của Nvidia, chỉ một “vết nứt nhỏ trên tấm kính” cũng có thể trở nên tốn kém — không chỉ với công ty mà còn với cả Phố Wall.

Rủi ro tập trung là rất lớn, khi Nvidia hiện chiếm khoảng 10% Nasdaq 100 và gần 8% S&P 500. Trong hai năm qua, sự tập trung này đã mang lại lợi ích cho thị trường chứng khoán, khi tốc độ tăng trưởng của Nvidia liên tục vượt kỳ vọng, bất chấp quy mô khổng lồ. Đà tăng đó đã làm nhà đầu tư “hoa mắt”, củng cố niềm tin rằng tăng trưởng tương tự có thể tiếp tục trong các quý và năm tới. Tuy nhiên, với định giá hiện tại, nếu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia chững lại một cách rõ rệt, mức định giá này sẽ trở nên tách rời khỏi các yếu tố cơ bản — một kịch bản hiện chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Khoảng hụt 200 triệu USD so với dự báo, trong bối cảnh doanh thu hơn 41 tỷ USD, thực chất không đáng kể và sẽ là sai lầm nếu gán cho nó ý nghĩa “chiến lược”. Hơn nữa, công ty đã loại trừ doanh số chip H20 cho Trung Quốc khỏi kết quả và vẫn đưa ra hướng dẫn doanh thu khoảng 54 tỷ USD trong quý tới. Dù cổ phiếu giảm nhẹ sau báo cáo, những con số này vẫn khẳng định rằng AI tiếp tục giữ vị trí trung tâm. Trong khi đó, các mảng khác — bao gồm gaming, visualization và giải pháp ô tô — vẫn đang thể hiện mạnh mẽ.

Doanh số chip Blackwell tăng 17% so với quý trước, gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng chung của mảng trung tâm dữ liệu. Lợi nhuận ròng và tăng trưởng doanh thu theo năm vẫn ở mức ấn tượng. Những kết quả này không nên bị coi là dấu hiệu đáng lo ngại, và Phố Wall có lẽ sẽ chưa sẵn sàng bán tháo cổ phiếu Nvidia cho đến khi xuất hiện một báo cáo “yếu bất ngờ đầu tiên” — điều mà hiện tại vẫn chưa hề xuất hiện.

Eryk Szmyd, Chuyên gia phân tích tài chính của XTB