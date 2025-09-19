Tin đầu ngày (19.09.2025): Phố Wall nới rộng đà tăng; NATGAS lao dốc sau dữ liệu EIA 💡

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,48%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,94%. Chỉ số Dow Jones tăng 0,27%.

Đồng đô la tăng giá nhờ dữ liệu thị trường lao động và công nghiệp gây bất ngờ tích cực cho nhà đầu tư.

Dữ liệu tốt hơn dự kiến về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số Philadelphia Fed đang kéo dài đợt điều chỉnh giảm của cặp EURUSD. Công bố hôm nay cũng phá vỡ hình ảnh tiêu cực của dữ liệu tuần trước, khi số đơn tăng lên 263.000. Về lý thuyết, điều này giảm động lực để Fed tăng tốc cắt giảm lãi suất ở Mỹ.

Đồng Krone Na Uy tăng giá sau “cắt giảm có lập trường thắt chặt”, trong khi đồng Bảng Anh giảm dù Ngân hàng Anh duy trì lãi suất.

Ngân hàng Anh giữ lãi suất không đổi ở mức 4,0%, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất không như dự đoán: bảy thành viên bỏ phiếu giữ, trong khi dự kiến là tám. Hai thành viên BoE bỏ phiếu cho việc giảm lãi suất: Dhingra và Taylor.

Báo cáo EIA cho thấy kho dự trữ khí đốt tiếp tục tăng, khiến NATGAS giảm hơn 4%.

Tâm lý tích cực cũng chiếm ưu thế ở châu Âu. Hầu hết các chỉ số chính đều tăng hôm nay, ngoại trừ WIG20, là chỉ số duy nhất giảm.

Cổ phiếu Intel tăng hơn 20% trong phiên hôm nay sau thông báo đầu tư từ Nvidia.

Các hàng hóa đang gặp khó khăn. Giá dầu giảm gần 1% hôm nay, hầu hết hợp đồng tương lai nông sản cũng giảm. Cà phê và ca cao giảm 1,5%. Kim loại công nghiệp cũng đang mất giá.

Kim loại quý ghi nhận điều chỉnh nhẹ. Việc tạm hoãn lo ngại suy thoái đang gây áp lực lên lợi suất và giá vàng. Tuy nhiên, bạch kim đang tăng.