CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ tại Anh mạnh hơn dự kiến ​​⚡GBPUSD giảm nhẹ

Doanh số bán lẻ tại Anh theo năm: thực tế 0,7% (Dự báo 0,6%, trước đó 1,1%)

Doanh số bán lẻ theo tháng của Vương quốc Anh: 0,5% (Dự báo 0,4%, Trước đó 0,6%)

Doanh số bán lẻ cốt lõi của Anh theo năm: thực tế 1,2% (Dự báo 1%, trước đó 1,3%)

Doanh số bán lẻ cốt lõi của Vương quốc Anh theo tháng: thực tế 0,8% (Dự báo 0,7%, trước đó 0,5%)

GBPUSD phản ứng với sự suy giảm trước dữ liệu kinh tế vĩ mô của Anh mạnh hơn dự kiến.

