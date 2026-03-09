Chỉ số DE40 giảm 2,6% 📉

Thị trường chứng khoán châu Âu phản ứng hoảng loạn trước đợt tăng mạnh của giá dầu, với dầu thô giao dịch gần 107 USD mỗi thùng sau khi tăng 15%. Hợp đồng tương lai của chỉ số DAX Đức (DE40) là một trong những chỉ số mất giá mạnh nhất tại châu Âu, do khu vực này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Với sự tập trung cao của các công ty hóa chất và công nghiệp trong thị trường chứng khoán Đức, chỉ số này dường như đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lâu dài từ giá năng lượng cao hơn.
Đức cũng phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu thô khác vận chuyển qua Eo biển Hormuz. DAX hiện đang giao dịch khoảng 1.000 điểm dưới đường EMA 200 ngày (đường đỏ) và đã giảm khoảng 12% so với mức cao gần đây. Trên khung thời gian hàng ngày, RSI chỉ ra điều kiện quá bán ở mức 26. Đồng thời, có những dấu hiệu sớm cho thấy người mua đang quay trở lại thận trọng, và nến hàng ngày hôm nay đã hình thành một bấc nến rất dài. Chỉ số giữ được mức giảm gần 23.670 điểm.
Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Kết quả kinh doanh của Rheinmetall: Tăng trưởng ấn tượng, nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn.
Giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và báo cáo tồn kho của EIA.
Phố Wall mở phiên trái chiều trong bối cảnh chiến tranh Iran 🗽 Cổ phiếu Oracle tăng vọt 10%
Quyền cho phép của Iran hoặc nguy cơ bị tấn công - Thực tế mới tại Eo biển Hormuz.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.