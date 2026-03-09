Chỉ số DE40 giảm 2,6% 📉

Thị trường chứng khoán châu Âu phản ứng hoảng loạn trước đợt tăng mạnh của giá dầu, với dầu thô giao dịch gần 107 USD mỗi thùng sau khi tăng 15%. Hợp đồng tương lai của chỉ số DAX Đức (DE40) là một trong những chỉ số mất giá mạnh nhất tại châu Âu, do khu vực này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Với sự tập trung cao của các công ty hóa chất và công nghiệp trong thị trường chứng khoán Đức, chỉ số này dường như đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lâu dài từ giá năng lượng cao hơn.

Đức cũng phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu thô khác vận chuyển qua Eo biển Hormuz. DAX hiện đang giao dịch khoảng 1.000 điểm dưới đường EMA 200 ngày (đường đỏ) và đã giảm khoảng 12% so với mức cao gần đây. Trên khung thời gian hàng ngày, RSI chỉ ra điều kiện quá bán ở mức 26. Đồng thời, có những dấu hiệu sớm cho thấy người mua đang quay trở lại thận trọng, và nến hàng ngày hôm nay đã hình thành một bấc nến rất dài. Chỉ số giữ được mức giảm gần 23.670 điểm.