Top 3 thị trường đáng chú ý

Quyết định của Donald Trump tấn công Iran đã kích hoạt những thay đổi lớn trên các thị trường toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa năng lượng. Hiện sự chú ý của nhà đầu tư đang tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là câu hỏi liệu Strait of Hormuz có tiếp tục mở cho các tàu chở dầu hay không.

Điều này không có nghĩa là các yếu tố kinh tế vĩ mô đã biến mất. Trong tuần này, thị trường sẽ nhận được các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, bao gồm Consumer Price Index (CPI - chỉ số giá tiêu dùng) và Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân). Với sự kết hợp giữa rủi ro địa chính trị và các dữ liệu kinh tế sắp công bố, dưới đây sẽ là top ba thị trường cần chú ý: dầu (OIL), Bitcoin và cặp tiền EURUSD.

OIL

Giá crude oil (dầu thô) đã tăng gần 50% từ đầu năm, đưa giá lên mức cao nhất kể từ năm 2024. Rủi ro về nguồn cung hiện dường như nghiêm trọng hơn so với giai đoạn đầu của xung đột Russia–Ukraine năm 2022.

Mặc dù về mặt kỹ thuật thị trường vẫn được xem là đang trong trạng thái dư cung và một số chuyến hàng có thể được chuyển hướng qua các tuyến vận chuyển thay thế ngoài eo biển Hormuz, thị trường toàn cầu rõ ràng đã trải qua một cú sốc. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài thêm vài tuần, giá dầu có thể quay lại những mức cực đoan như hai năm trước.

Cũng cần lưu ý rằng mức giá hiện tại của dầu là rất khó chấp nhận đối với người tiêu dùng Mỹ. Điều này có nghĩa chính quyền của Donald Trump có thể chịu áp lực phải nhanh chóng đạt được một kết quả quân sự hoặc thúc đẩy giảm leo thang và đạt thỏa thuận ngừng bắn.

BITCOIN

Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong một tháng vào đầu tháng 3. Tiền điện tử dường như đang lấy lại sức hấp dẫn như một lựa chọn thay thế trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, mặc dù kinh nghiệm từ năm 2022 cho thấy cần thận trọng khi coi crypto là một “tài sản trú ẩn an toàn” thực sự.

Các mức tăng gần đây chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng xoay quanh Clarity Act, một dự luật quan trọng đối với ngành tiền điện tử. Nếu được thông qua, đạo luật này có thể làm gia tăng đáng kể sự quan tâm của các tổ chức tài chính đối với tài sản kỹ thuật số.

Ngoài ra, Donald Trump cũng đã kêu gọi ngành ngân hàng đạt thỏa thuận với ngành tài sản số và chấm dứt việc cản trở sự phát triển của lĩnh vực này.

EURUSD

Cặp tiền EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 và vẫn có nguy cơ giảm thêm nếu giá hàng hóa tiếp tục tăng.

Đồng Euro đặc biệt nhạy cảm với giá khí LNG tăng, trong khi giá dầu cao cũng hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của European Central Bank.

Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP – bảng lương phi nông nghiệp) của Mỹ công bố vào thứ Sáu đã làm gia tăng thêm sự bất định. Sau tháng 1 rất mạnh, tháng 2 ghi nhận mức giảm gần 100.000 việc làm, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương đều tăng.

Do đó, các dữ liệu lạm phát sắp tới (CPI tháng 2 và PCE tháng 1) sẽ rất quan trọng. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng có thể làm trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ, dù thị trường lao động đang xuất hiện những dấu hiệu yếu đi, vốn hiện khá khó đánh giá do mức độ biến động cao của dữ liệu gần đây.