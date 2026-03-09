Tin tức Crypto: Bitcoin tăng giá bất chấp đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá dầu tăng vọt 📈

Tiền điện tử một lần nữa chứng minh rằng, sau các đợt giảm gần đây, vốn đã “thanh lý” một số lượng lớn vị thế trên thị trường phái sinh, mối tương quan của chúng với thị trường chứng khoán truyền thống vẫn hạn chế. Điều này tự nhiên làm giảm biến động ngắn hạn trước các diễn biến ở Wall Street, nhưng không đồng nghĩa tiền điện tử trở thành người hưởng lợi từ tâm lý rủi ro toàn cầu.
Bitcoin hôm nay đang tăng lên gần mức 68.000 USD, trong khi Ethereum tăng 2,5%, bất chấp giá dầu tăng mạnh hơn 16% và đợt bán tháo lan rộng trên Wall Street. Chỉ vài tháng trước, nhiều nhà đầu tư có lẽ đã cho rằng kịch bản này khó xảy ra. Ngay cả đợt tăng mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu cao hơn cũng chưa kích hoạt xung lực giảm giá.
Dường như cầu vẫn đủ mạnh để hấp thụ cung ở mức hiện tại. Trong trung hạn, vùng kháng cự chính vẫn quanh 74.000–75.000 USD, tương ứng với mức hồi Fibonacci 38,2% của đợt giảm từ giữa tháng 1 và mức hồi Fibonacci 23,6% của đợt giảm bắt đầu từ tháng 10/2025.
Về phía hỗ trợ, Bitcoin hiện tìm thấy lực đỡ trong khoảng 60.000–63.000 USD. Các phản ứng giá trong khu vực này đã cho thấy nhiều lần rằng cầu vẫn tương đối mạnh. Tuy nhiên, một đợt giảm mạnh xuống dưới 63.000 USD có thể mở ra cơ hội cho một làn sóng bán tháo mạnh hơn nữa.
Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
