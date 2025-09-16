Oil.WTI tăng 1,2% do rủi ro gián đoạn sản xuất tại Nga 📈

Hợp đồng tương lai dầu WTI (OIL.WTI) đang ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro đối với nguồn cung từ Nga do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Transneft của Nga đã cảnh báo các nhà sản xuất về khả năng cắt giảm sản lượng sau hàng loạt cuộc tấn công vào các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu. Các nhà phân tích lưu ý rằng những đòn tấn công nhằm vào các cơ sở trọng yếu như Primorsk hướng tới việc hạn chế năng lực xuất khẩu của Nga và có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Goldman Sachs ước tính khoảng 300.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga đã bị gián đoạn trong tháng 8 và đầu tháng 9.

Bất chấp rủi ro trừng phạt, nhu cầu đối với dầu Nga ở khu vực châu Á vẫn ghi nhận sự ổn định, qua đó hạn chế mức sụt giảm sản lượng dự kiến.

Mỹ cho đến nay vẫn tránh áp thêm thuế quan lên Trung Quốc vì nhập dầu Nga, trừ khi châu Âu áp dụng biện pháp tương tự đối với Trung Quốc và Ấn Độ.

Dự báo tồn kho dầu thô Mỹ đã giảm 6,4 triệu thùng trong tuần trước, đảo ngược xu hướng tăng của tuần trước đó; dữ liệu chính thức từ EIA sẽ được công bố vào thứ Tư.

Theo Reuters, các nhà phân tích kỳ vọng tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ giảm, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất có thể tăng.

Thị trường cũng đang theo dõi cuộc họp FOMC ngày 16–17/9, nơi Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất, dù vẫn còn lo ngại về sức mạnh kinh tế Mỹ. OIL.WTI (H1 interval) Nguồn: xStation5

