Omnicom và Interpublic hợp lực: Liệu thương vụ sáp nhập có đủ để bắt kịp Big Tech?

Ủy ban châu Âu đã chấp thuận vô điều kiện thương vụ Omnicom Group mua lại Interpublic Group trị giá 13,25 tỷ USD, mở đường cho thương vụ hợp nhất lớn nhất trong lịch sử ngành quảng cáo toàn cầu. Việc sáp nhập hai tập đoàn mua dịch vụ quảng cáo lớn thứ ba và thứ tư thế giới sẽ tạo ra hãng quảng cáo lớn nhất toàn cầu, với tham vọng cạnh tranh hiệu quả hơn trước các “ông lớn” công nghệ đang thống trị quảng cáo kỹ thuật số.

Thương vụ này phù hợp với xu hướng chuyển đổi nhanh chóng trong ngành marketing, nơi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa ngày càng giữ vai trò trung tâm. Cấu trúc hợp nhất Omnicom–Interpublic sẽ giúp tập đoàn mới cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện gồm truyền thông, công nghệ số, phân tích dữ liệu, quan hệ công chúng và quản lý khách hàng. Sự kết hợp này làm tăng khả năng mở rộng và tiềm năng tạo ra các hiệu quả chi phí, điều mà các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng việc tích hợp hai tổ chức lớn sẽ kéo theo nhiều thách thức về vận hành và văn hoá. Việc đồng bộ hệ thống, đội ngũ và chiến lược có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan quản lý tại các khu vực pháp lý khác vẫn đang xem xét, đồng nghĩa thương vụ chưa hoàn toàn được “bật đèn xanh”.

Dù thương vụ có thể củng cố vị thế cạnh tranh của công ty, phản ứng của thị trường trong năm nay lại phản ánh tâm lý nhà đầu tư hoàn toàn khác. Cổ phiếu Omnicom tiếp tục chịu áp lực giảm. Tính từ đầu năm, giá trị công ty đã giảm đáng kể, trái ngược với mức tăng mạnh hai chữ số của các chỉ số lớn như Nasdaq-100 và S&P 500. Diễn biến này một lần nữa cho thấy các tập đoàn quảng cáo truyền thống đang dần thất thế trong cuộc chiến thu hút vốn đầu tư trước nhóm công nghệ, vốn đang hưởng dòng tiền lớn nhờ vị thế thống trị quảng cáo kỹ thuật số và bước tiến nhanh trong AI.

Quyết định của Ủy ban châu Âu là động lực quan trọng cho thương vụ này. Omnicom và Interpublic đạt được lợi thế về quy mô và danh mục dịch vụ rộng hơn, nhưng chỉ khi quá trình tích hợp diễn ra hiệu quả và tập đoàn mới chứng minh được năng lực cạnh tranh với nhóm công nghệ, thị trường mới có thể thay đổi quan điểm. Trong bối cảnh các “gã khổng lồ” công nghệ ngày càng thống trị, nhà đầu tư đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng rằng thương vụ hợp nhất này có thể thực sự định hình lại cục diện cạnh tranh của ngành quảng cáo toàn cầu.