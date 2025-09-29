Oracle sẽ là một trong những cổ đông của TikTok 🔎

TikTok Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD

Nhóm nhà đầu tư (Oracle, Silver Lake và MGX của Abu Dhabi) sẽ nắm giữ 45% cổ phần

Oracle phụ trách an ninh và tiếp tục cung cấp giải pháp điện toán đám mây

Sắc lệnh hành pháp cho phép khoảng 120 ngày để hoàn tất thỏa thuận, vẫn cần sự phê duyệt từ phía Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ủng hộ khuôn khổ cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, định giá thực thể mới tại Mỹ khoảng 14 tỷ USD. Kế hoạch này dựa trên luật năm 2024 yêu cầu ByteDance (Trung Quốc) thoái quyền kiểm soát TikTok. Theo đó, ByteDance sẽ chỉ giữ lại dưới 20% cổ phần, trong khi nhóm nhà đầu tư do Mỹ dẫn dắt (bao gồm Oracle, Silver Lake và MGX) sẽ nắm khoảng 45%, phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư hiện hữu hoặc mới. Nhà Trắng coi đây là giải pháp vừa giải quyết vấn đề an ninh quốc gia, vừa đảm bảo ứng dụng tiếp tục phục vụ 170 triệu người dùng tại Mỹ và đáp ứng yêu cầu thoái vốn.

Về mặt vận hành, liên doanh mới (JV) sẽ quản lý hoạt động của TikTok tại Mỹ, trong đó Oracle giữ vai trò trung tâm: phụ trách an ninh (bao gồm bảo vệ dữ liệu) và tiếp tục cung cấp hạ tầng điện toán đám mây. Sắc lệnh cũng nhấn mạnh sự giám sát của Mỹ đối với thuật toán gợi ý, bao gồm việc huấn luyện lại và theo dõi mô hình dưới sự phối hợp với các cơ quan an ninh Mỹ. Ông Trump cho biết đã thảo luận kế hoạch này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, việc phê duyệt từ cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn là điều kiện cần thiết và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Chính quyền Mỹ đã lùi thời hạn thực thi lệnh cấm đến ngày 16/12/2025, trong khi các tài liệu giao dịch cho phép khoảng 120 ngày để hoàn tất thay đổi về quyền sở hữu.