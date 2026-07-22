Phố Wall lo ngại chu kỳ tăng giá AI đang đạt đỉnh. Liệu cổ phiếu bán dẫn đã qua giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất?

Trong nhiều năm qua, Phố Wall không chỉ kỳ vọng các công ty bán dẫn đạt kết quả kinh doanh kỷ lục mà còn đòi hỏi tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phải liên tục tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy ngành bán dẫn có thể đang tiến gần đến đỉnh của chu kỳ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hiện tại. Điều này có thể khiến động lực tăng giá mạnh mẽ của thị trường dần suy yếu. Một nghịch lý đang xuất hiện: ngay cả kết quả tài chính kỷ lục của TSMC cùng triển vọng AI rất tích cực cũng có thể không còn đủ nếu nhà đầu tư tin rằng giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của ngành đã ở phía sau.

Những điểm chính

Phố Wall kỳ vọng các công ty thuộc S&P 500 sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận khoảng 23,6% so với cùng kỳ trong quý II, mặc dù theo thống kê, tốc độ tăng trưởng thực tế sau mùa báo cáo thường tăng lên gần 29%.

Ngành bán dẫn vẫn là lĩnh vực dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận, nhưng các dự báo hiện tại cho thấy quý II/2026 có thể đánh dấu đỉnh của chu kỳ tăng trưởng hiện nay.

TSMC công bố kết quả kinh doanh quý đạt mức kỷ lục và nâng triển vọng quý III, xác nhận nhu cầu cực kỳ mạnh đối với các chip AI tiên tiến.

Dù nền tảng cơ bản vẫn rất tích cực, phản ứng của thị trường lại khá trái chiều, cho thấy nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tốc độ tăng trưởng trong tương lai thay vì chỉ các con số lợi nhuận kỷ lục.

Kết quả kỷ lục có thể không còn đủ

Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ đã khởi đầu rất tích cực. Theo FactSet, các nhà phân tích hiện kỳ vọng các công ty thuộc S&P 500 sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 23,6% so với cùng kỳ trong quý II. Nếu xu hướng các doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng như lịch sử lặp lại, tốc độ tăng trưởng cuối cùng có thể vượt 29%, mức mạnh nhất kể từ cuối năm 2021.

Đồng thời, 89% số doanh nghiệp đã công bố báo cáo cho đến nay đều vượt kỳ vọng về EPS. Tuy nhiên, vấn đề là thị trường đã phản ánh trước một kịch bản cực kỳ lạc quan. Kỳ vọng đặc biệt cao đối với các lĩnh vực đang đóng góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của chỉ số, đặc biệt là nhóm bán dẫn.

Vì vậy, ngay cả mức tăng trưởng lợi nhuận 30% cũng có thể khiến nhà đầu tư thất vọng nếu họ cho rằng động lực tăng trưởng của ngành đang dần đạt đỉnh. Các dự báo hiện tại của Phố Wall cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của ngành bán dẫn có thể đạt mức cao nhất trong quý II/2026.

Mặc dù các nhà phân tích vẫn kỳ vọng các nhà sản xuất chip sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 114% so với cùng kỳ, những quý tiếp theo được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại. Điều này không đồng nghĩa với việc nền tảng cơ bản suy yếu mà chủ yếu phản ánh hiệu ứng so sánh ngày càng khó khăn sau làn sóng bùng nổ AI. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ không chỉ quan tâm liệu doanh nghiệp có vượt kỳ vọng hay không mà còn theo dõi liệu họ có tiếp tục nâng triển vọng cho các quý tiếp theo hay không.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC cho thấy sức mạnh của AI – nhưng cũng nâng cao kỳ vọng

Tuần trước, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới một lần nữa chứng minh vì sao họ vẫn là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI toàn cầu. TSMC tăng doanh thu quý II thêm 36% so với cùng kỳ lên 40,2 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng 77%. Ban lãnh đạo cũng nâng triển vọng quý III, dự báo doanh thu đạt 44,6–45,8 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp ở mức 65–67%.

CEO của TSMC cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu đối với các chip AI tiên tiến nhất được kỳ vọng sẽ duy trì rất mạnh ít nhất đến giai đoạn 2029–2030. Xét về nền tảng cơ bản, hiện vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang chậm lại.

Tuy nhiên, chính những kết quả vượt trội này cũng đồng thời nâng kỳ vọng đối với toàn bộ ngành bán dẫn. Các doanh nghiệp dẫn đầu càng thể hiện tốt thì các quý tiếp theo càng khó tạo ra những bất ngờ tích cực đủ lớn.

ASML và TSMC cho thấy AI vẫn là động lực cốt lõi của ngành

Kết quả của TSMC cũng xác nhận rằng phần doanh thu có giá trị cao nhất của ngành vẫn đến từ các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất. Quy trình 3nm hiện đóng góp khoảng 30% doanh thu của công ty, trong khi các công nghệ dưới 7nm tạo ra khoảng 77% tổng doanh thu. Đồng thời, TSMC đã bắt đầu triển khai quy trình 2nm, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong những năm tới, tiếp tục chứng minh nhu cầu AI đang chuyển hóa thành kết quả kinh doanh thực tế.

Một bức tranh tương tự cũng xuất hiện trong kết quả kinh doanh của ASML. Nhà sản xuất thiết bị quang khắc hàng đầu thế giới tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu kỷ lục đối với các thiết bị dùng để sản xuất những chip AI tiên tiến nhất. Cả ASML và TSMC đều nhấn mạnh rằng hạn chế lớn nhất của ngành hiện nay không còn là nhu cầu mà là tốc độ mở rộng năng lực sản xuất.

Những bằng chứng này cho thấy nền tảng cơ bản của ngành bán dẫn vẫn đặc biệt vững chắc. Tuy nhiên, thị trường ngày càng không chỉ thưởng cho các doanh nghiệp vì đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng mà còn vì khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội trong nhiều năm liên tiếp. Chính yếu tố này có thể quyết định doanh nghiệp nào tiếp tục dẫn dắt chu kỳ tăng giá AI và doanh nghiệp nào bắt đầu mất dần động lực tăng trưởng. Cũng cần nhớ rằng cổ phiếu Cisco từng giảm mạnh sau khi bong bóng dot-com vỡ vào năm 2000, dù công ty vẫn liên tục công bố doanh thu và lợi nhuận ở mức kỷ lục. Điều đó cho thấy nền tảng cơ bản xuất sắc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng.

Cổ phiếu TSMC (TSM.US, khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst