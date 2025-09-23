Platinum tăng vọt 4%📈

Platinum gần chạm mức đỉnh lịch sử nhờ nhu cầu kim loại quý và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 📈 Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với giá vàng liên tiếp lập kỷ lục và tiến sát ngưỡng gần 3.790 USD/ounce, cộng thêm đồng USD suy yếu, đang thổi bùng đà tăng mạnh mẽ của thị trường bạch kim – tăng 4,3% trong phiên hôm nay. Trong những ngày gần đây, dòng vốn ròng chảy vào các quỹ ETF vàng đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Triển vọng lãi suất giảm ở Mỹ (cũng như tại nhiều ngân hàng trung ương khác) hỗ trợ thanh khoản toàn cầu và đà mở rộng tín dụng, từ đó thúc đẩy nhu cầu bạch kim giao ngay – không chỉ cho mục đích đầu tư mà còn trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm nay yếu hơn dự kiến (PMI tháng 9, chỉ số khu vực Richmond Fed), trong khi nhiều quan chức Fed (bao gồm Michelle Bowman) cảnh báo về rủi ro gia tăng suy yếu mạnh của thị trường lao động, có thể buộc Fed phải hành động quyết liệt hơn. Hiện tại, giới đầu tư đang định giá ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Giá vàng leo thang không chỉ thúc đẩy sự quan tâm tới nhóm kim loại quý nói chung mà còn đưa bạch kim trở lại "thời kỳ được ưa chuộng" trong ngành trang sức. Nhu cầu với bạch kim như một lựa chọn "xa xỉ", rẻ hơn và hiếm hơn vàng, đã tăng trở lại sau nhiều năm thị trường nữ trang vàng trắng trầm lắng. Biểu đồ Platinum Giá bạch kim tăng gần 5% hôm nay, vọt lên vùng đỉnh lịch sử trước đó quanh 1.480 USD/ounce, nơi áp lực bán ra mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Nguồn: xStation5 Biểu đồ giá bạch kim (màu vàng ánh kim) cho thấy xu hướng vận động tương đối đồng điệu với vàng, nhưng mức biến động mạnh hơn và các nhịp dao động giá cũng đột ngột hơn. Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5

