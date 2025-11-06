Rheinmetall sau khi công bố thu nhập: Doanh số tăng trưởng và đầu tư tăng vọt

Tập đoàn Rheinmetall (Đức) công bố kết quả kinh doanh – tiếp tục vượt kỳ vọng giữa làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng châu Âu Tập đoàn Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu châu Âu, đã công bố kết quả kinh doanh hôm nay. Công ty tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ngoạn mục về doanh thu và định giá trong các quý gần đây, nhờ làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ từ các quốc gia châu Âu.

Định giá cổ phiếu Rheinmetall liên tục lập kỷ lục mới, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư — đồng thời cũng khiến dư địa cho sai sót hoặc kết quả kém kỳ vọng trở nên rất hẹp. Tuy nhiên, kết quả quý này một lần nữa vượt qua thử thách của thị trường: cổ phiếu Rheinmetall tăng khoảng 3% trong phiên mở cửa sau khi công bố báo cáo, cho thấy nhà đầu tư hài lòng với hiệu quả hoạt động. Rheinmetall hiện đang đạt tốc độ tăng trưởng ổn định hiếm thấy trên sàn chứng khoán châu Âu, đặc biệt là trong nhóm doanh nghiệp công nghiệp.

Doanh thu tại châu Âu tăng lên 7,5 tỷ EUR, so với 6,2 tỷ EUR của năm trước, tương ứng mức tăng trưởng 20%.

Lợi nhuận hoạt động đạt 835 triệu EUR, tăng từ 705 triệu EUR năm ngoái, tương ứng mức tăng 18%.

Sổ đơn hàng tồn đọng vốn đã ấn tượng cũng tiếp tục vượt kỳ vọng, tăng lên 64 tỷ EUR, cao hơn 12 tỷ EUR so với đầu năm.

Bên cạnh dữ liệu lịch sử, các dự báo và mục tiêu của công ty cũng rất quan trọng. Ban lãnh đạo Rheinmetall duy trì mục tiêu cả năm, bao gồm tăng trưởng doanh thu tổng thể từ 25–30% và biên lợi nhuận hoạt động ở mức lạc quan 15,5%.

Cũng cần xem xét chi tiết hơn các mảng hoạt động riêng biệt của công ty. Trụ cột doanh thu chính của Rheinmetall vẫn là mảng xe bọc thép và phương tiện mặt đất. Mảng này đạt doanh thu 3,2 tỷ EUR, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng lên 346 triệu EUR.

Các mảng đạn dược và điện tử cũng có kết quả rất tích cực. Ở mảng vũ khí và đạn dược, doanh thu tăng 30%, vượt 2 tỷ EUR. Biên lợi nhuận hoạt động của mảng này tăng lên 22%, dù chi phí nhân công và nguyên vật liệu tiếp tục tăng. Mảng hệ thống điện tử ghi nhận mức tăng kỷ lục, với doanh thu đạt 1,46 tỷ EUR, tăng 41% so với năm trước.

Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin đều tích cực. Mảng động cơ và hệ thống năng lượng (Power Systems) ghi nhận doanh thu giảm từ 1,54 tỷ EUR xuống còn 1,45 tỷ EUR. Ban lãnh đạo đã ra quyết định chiến lược tách riêng mảng Power Systems khỏi phần còn lại của tập đoàn, nhằm tập trung doanh thu dân sự vào một nhóm riêng biệt. Theo báo cáo và bình luận của ban điều hành, mảng này vẫn chịu áp lực từ những yếu kém mang tính cấu trúc của thị trường và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Tuy nhiên, đây không phải là thách thức duy nhất mà công ty đối mặt. Đáng chú ý, biên lợi nhuận hợp nhất giảm từ 11,3% xuống còn 11,1%, và dòng tiền tự do (free cash flow) giảm mạnh tới 912 triệu EUR, xuống -813 triệu EUR.

Công ty nêu rõ rằng nguyên nhân chính là do các khoản đầu tư và mở rộng quy mô rất lớn ở tất cả các mảng hoạt động trọng yếu. Các khoản đầu tư này bao gồm dây chuyền sản xuất thân máy bay F-35 và nhà máy đạn dược “Nidersachsen”.

Cuối cùng, cuộc họp công bố kết quả kinh doanh đã làm hài lòng nhà đầu tư. Báo cáo tài chính giúp trấn an về đà tăng trưởng doanh thu ổn định, trong khi phát biểu của ban lãnh đạo xoa dịu phần lớn tâm lý tiêu cực.

Thị trường chấp nhận mức chi tiêu đầu tư lớn, đặc biệt trong bối cảnh sổ đơn hàng đạt mức kỷ lục, nhưng nếu công ty không đạt được mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động đầy tham vọng vào cuối năm tài chính, giá cổ phiếu có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh.

Biểu đồ cổ phiếu RHE.DE (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5