Samsung bước vào kỷ nguyên “AI vật lý” và robot; cổ phiếu tăng 3% 🤖

Samsung Electronics (SMSN.UK) đã chính thức công bố thành lập một đơn vị chiến lược mới mang tên Robotics eXperience (RX). Động thái này là tín hiệu rõ ràng cho thấy tập đoàn Hàn Quốc không còn xem lĩnh vực robot chỉ là một dự án nghiên cứu phụ trợ, mà đang bước vào giai đoạn thương mại hóa mạnh mẽ. Nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với thông tin này — cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán Seoul tăng gần 6,8%, trong khi chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) giao dịch tại London tăng 3% trong phiên hôm nay.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất từ thông báo mới nhất và lý do tại sao quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công ty:

Giám sát trực tiếp từ CEO và những thay đổi chiến lược trong bộ máy lãnh đạo

Bộ phận RX sẽ không chỉ là một đơn vị độc lập khác trong cơ cấu doanh nghiệp. Bộ phận mới này sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO TM Roh, cho thấy mức độ ưu tiên chiến lược đặc biệt của Samsung dành cho lĩnh vực này.

Một điểm đáng chú ý khác là Samsung đã thực hiện một sự bổ sung quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo. Nhóm Chiến lược Robot hiện được dẫn dắt bởi Lee Dong-kun — một nhà quản lý từng phụ trách chiến lược robot tại Hyundai Motor Group, bao gồm việc định hướng phát triển Boston Dynamics, công ty mà Hyundai đã mua lại. Điều này cho thấy Samsung đang tập trung thu hút những nhân sự có kinh nghiệm thực tế trong việc thương mại hóa các hệ thống công nghệ tiên tiến.

AI vật lý trở thành động lực tăng trưởng mới

Công ty đang tập trung phát triển các robot hình người kết hợp giữa phần mềm AI và cơ khí tiên tiến, còn được gọi là “Physical AI” (AI vật lý). Chiến lược của Samsung được xây dựng theo hướng thực tế với hai giai đoạn chính:

Giai đoạn công nghiệp: Ban đầu, robot được thiết kế nhằm nâng cao năng suất và mức độ tự động hóa trong các nhà máy.

Giai đoạn tiêu dùng: Về dài hạn, công nghệ này hướng tới việc ứng dụng trong bán lẻ và gia đình, nơi robot có thể trở thành trợ lý hỗ trợ các hoạt động thường ngày.

Nguồn vốn lớn và xây dựng “Nhà máy dữ liệu”

Các thuật toán điều khiển robot cần một lượng dữ liệu thực tế khổng lồ để có thể hoạt động hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, Samsung công bố kế hoạch xây dựng cái gọi là “Data Factory” tại các cơ sở của hãng ở Gumi. Cơ sở này sẽ đóng vai trò là trung tâm thu thập và phân tích dữ liệu từ môi trường công nghiệp thực tế.

Dự án này nằm trong gói đầu tư quy mô lớn hơn. Samsung dự kiến đầu tư tới 60 nghìn tỷ won (khoảng 40,7 tỷ USD) vào khu vực Yeongnam của Hàn Quốc. Trong số đó, 19 nghìn tỷ won sẽ được phân bổ cho cơ sở hạ tầng phục vụ AI vật lý và xây dựng các cơ sở sản xuất robot hình người, với sự hỗ trợ từ Samsung SDS.

Tuy nhiên, Samsung không chỉ giới hạn chiến lược trong thị trường nội địa. Công ty cũng có kế hoạch mở các trung tâm nghiên cứu chuyên biệt tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản nhằm tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao và các hệ sinh thái đổi mới công nghệ tiên tiến.

Tóm tắt dành cho nhà đầu tư

Đà tăng của cổ phiếu Samsung tại London và Seoul hôm nay phản ánh sự chuyển dịch từ giai đoạn công bố kế hoạch sang giai đoạn triển khai thực tế.

Sau khi tăng tỷ lệ sở hữu tại Rainbow Robotics vào năm ngoái, việc ra mắt bộ phận RX là bước đi hợp lý — dù rất tốn kém — nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu trong tương lai.

Samsung nhận thấy rằng thị trường điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng đang dần bão hòa, trong khi lĩnh vực bán dẫn vẫn mang tính chu kỳ, dù đang được thúc đẩy mạnh bởi “siêu xu hướng” AI.

Tự động hóa dựa trên AI có thể mở ra một nguồn doanh thu hoàn toàn mới và mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ tới.

Khi phân tích biểu đồ giá cổ phiếu, có thể quan sát thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn đang được duy trì. Sau nhịp điều chỉnh gần đây, giá đã tìm thấy vùng hỗ trợ mạnh tại mức 4.406 cùng với đường EMA100 (đường màu tím). Cổ phiếu gần đây đã kiểm tra dải Bollinger Band dưới trên đường trung bình động 22 ngày với độ lệch chuẩn ±2, cho thấy trạng thái quá bán trong ngắn hạn. Điều này đã kích hoạt một nhịp hồi phục mạnh được thể hiện qua cây nến xanh gần nhất. Chỉ báo RSI cũng xác nhận sự trở lại của lực mua khi bật lên từ vùng gần quá bán (khoảng 30 điểm) và hiện đang hướng lên mức 42,8. Nguồn: xStation