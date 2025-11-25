SanDisk sẽ gia nhập chỉ số S&P 500📈

SanDisk (SNDK.US) được đưa vào chỉ số S&P 500, nhưng điều đó không đủ để cải thiện tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư, bởi thị trường đã kỳ vọng sự kiện này từ nhiều tuần trước. SanDisk là một công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu, chuyên về các sản phẩm như bộ nhớ flash, SSD (ổ đĩa trạng thái rắn) và các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao được sử dụng rộng rãi trong điện tử tiêu dùng, cơ sở hạ tầng đám mây, phần cứng doanh nghiệp và ngày càng nhiều hơn trong các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Sau khi tách khỏi Western Digital, SanDisk đang dần xây dựng vị thế như một nhà sản xuất bộ nhớ và lưu trữ chuyên biệt - được hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ nhu cầu xử lý dữ liệu của AI.

SanDisk sẽ chính thức gia nhập S&P 500 vào thứ Sáu này, thay thế Interpublic Group, công ty đang được Omnicom mua lại.

Cổ phiếu SanDisk đã tăng hơn 500% kể từ khi tách ra khỏi Western Digital vào tháng Hai, trở thành một trong những mã tăng trưởng nổi bật nhất năm 2025.

Nhu cầu bộ nhớ trong hạ tầng AI đã thúc đẩy đà tăng của SanDisk, khi các mô hình AI nặng dữ liệu đòi hỏi lượng lớn bộ nhớ tốc độ cao.

Việc được thêm vào S&P 500 thường làm tăng nhu cầu mua vào từ các quỹ đầu tư tổ chức phải bám sát chỉ số.

SanDisk hiện có giá trị vốn hóa hơn 33 tỷ USD, cao hơn nhiều doanh nghiệp đã ở S&P 500 từ lâu.

Công ty chuyển lên từ chỉ số S&P 600 (nhóm vốn hóa nhỏ), nơi họ sẽ được thay thế bởi PTC Therapeutics.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây đã gây áp lực ngắn hạn - SanDisk giảm khoảng 3% sáng nay sau khi bật tăng 13% vào ngày hôm qua - nhưng xu hướng tăng mạnh suốt cả năm vẫn không thay đổi.

Các doanh nghiệp mới gia nhập S&P 500 gần đây như Solstice Advance Materials và Qnity cho thấy một xu hướng mới: các công ty sau khi tách khỏi tập đoàn mẹ đang trở thành “đường tắt” để được nâng hạng lên các chỉ số lớn.

Nhà đầu tư thường chú ý khi một công ty được thêm vào S&P 500, vì các quỹ chỉ số buộc phải mua cổ phiếu đó, kéo theo nhu cầu tăng lên; đồng thời cổ phiếu cũng nhận được nhiều phân tích và sự quan tâm từ tổ chức hơn. Quan trọng hơn, điều này được xem là sự công nhận về quy mô kinh doanh, khả năng sinh lời và mức độ quan trọng của công ty trên thị trường. Sự thăng tiến nhanh chóng của SanDisk - từ một thương vụ tách công ty vào tháng Hai đến vị trí thành viên S&P 500 với vốn hóa 33 tỷ USD - cho thấy làn sóng bùng nổ AI đang tái định hình những “người chiến thắng” trong lĩnh vực bán dẫn và lưu trữ dữ liệu như thế nào.

Nguồn: xStation5