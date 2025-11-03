Scott Bessent tóm tắt lại thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 🗽 Điều gì sẽ thay đổi?

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hôm nay đã tóm tắt thỏa thuận vừa đạt được với Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông nói: “Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận trong tuần tới và tin tưởng rằng nó sẽ có hiệu lực ổn định (...). Hai bên đã đạt được trạng thái cân bằng — ceteris paribus (khi các yếu tố khác không đổi) — trong đó cả hai có thể cùng hoạt động trong 12 tháng tới.”

Ngoài ra, Trung Quốc cũng chấp thuận cho các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ.

Theo thỏa thuận kéo dài một năm, Trung Quốc đồng ý hoãn việc áp dụng các quy định mới về đất hiếm và tăng mạnh mua đậu tương của Mỹ. Bessent cũng lưu ý rằng tất cả các thủ tục cấp phép liên quan đã được giải quyết và giao dịch sẽ sớm được hoàn tất.

Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thế cân bằng tạm thời, nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không còn có thể sử dụng khoáng sản chiến lược như một công cụ ép buộc. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng đất hiếm như một đòn bẩy chính trị.

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình kéo dài 1 giờ 40 phút, ngắn hơn kế hoạch 3–4 giờ, do ông Tập phải rời sớm để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Trump cho biết ông có thể sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026 và đánh giá cuộc gặp là “12/10 điểm”. Nhưng câu hỏi đặt ra là: chúng ta thực sự biết gì về thỏa thuận này?

Trung Quốc đồng ý hoãn một năm việc thực thi lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm công bố ngày 9/10, và Trump mong muốn thỏa thuận này được gia hạn hàng năm. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã ban hành hồi tháng 4 — bao gồm các nguyên tố như samarium, gadolinium, terbium và dysprosium — vẫn còn hiệu lực.

Bắc Kinh sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, đồng thời hai bên tạm ngừng thu phí cảng lẫn nhau. Trung Quốc cũng sẽ mua năng lượng từ Hoa Kỳ, có thể bao gồm khí hóa lỏng (LNG) từ dự trữ trị giá 44 tỷ USD của Alaska. Đáp lại, Mỹ sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu và khí đốt.

Đổi lại các nhượng bộ của Trung Quốc và cam kết chống buôn bán ma túy tổng hợp (opioid), Trump giảm thuế đối với các sản phẩm liên quan đến fentanyl từ 20% xuống 10%, đưa mức thuế trung bình đối với hàng Trung Quốc từ 57% xuống 47% — vẫn cao hơn mức áp dụng cho Ấn Độ và Brazil. Washington cũng sẽ hoãn một năm việc mở rộng danh sách hạn chế thương mại với các công ty Trung Quốc.

Hai bên tránh bàn sâu về các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan hay dầu Nga, tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine, và đồng ý rằng leo thang sẽ gây hại cho cả hai, trong khi hạ nhiệt căng thẳng là ưu tiên.

Thỏa thuận này được xem là giai đoạn “tan băng” đầu tiên trong cuộc cạnh tranh lâu dài giữa hai siêu cường. Đáng chú ý, RAND Corporation gần đây kết luận rằng “chiến thắng trước Trung Quốc không còn khả thi” và Mỹ nên hướng tới chung sống hòa bình. Tuy nhiên, nếu một bên cảm thấy mình mạnh hơn, căng thẳng có thể quay trở lại.

Hiện tại, thị trường toàn cầu có thể được hưởng 10–12 tháng yên ổn, nhưng không thể loại trừ khả năng xung đột thương mại tái bùng phát. Mỹ cũng nhấn mạnh rằng công nghệ AI Blackwell vẫn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Dễ thấy rằng thỏa thuận thương mại này không tạo ra cú hích ngắn hạn cho chỉ số S&P 500, vì thông tin đã được thị trường định giá từ vài tuần trước, và khung thỏa thuận cũng không gây bất ngờ lớn cho Phố Wall. Hợp đồng tương lai US500 đang hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp.