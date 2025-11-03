Chỉ số US100 mất 0,5% 📉Cổ phiếu Meta lao dốc do lo ngại về CAPEX của AI và nhận định của Deutsche Bank

Chỉ số US100 giảm hơn 0,5% trong phiên hôm nay, chủ yếu do cổ phiếu Meta Platforms sụt giảm, gây áp lực lên “chủ đề AI” khi nhà đầu tư phản ứng thận trọng trước kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho AI của công ty. Ngân hàng Deutsche Bank đã hạ giá mục tiêu của cổ phiếu Meta từ 930 USD xuống 880 USD, nhưng vẫn giữ khuyến nghị “Mua” (Buy). Trước đó, Meta được Phố Wall xem là một trong những “người chiến thắng lớn nhất” trong xu hướng AI, nhờ khả năng kiếm tiền từ quảng cáo số và tích hợp AI vào bộ ứng dụng Facebook, Instagram và WhatsApp.

Deutsche Bank cảnh báo về chi tiêu AI (AI CAPEX)?

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết khoản đầu tư AI và hạ tầng lớn hơn dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền tự do (free cash flow) trong ngắn hạn.

Hiện Meta giao dịch quanh mức 650 USD/cổ phiếu, với vốn hóa thị trường 1,6 nghìn tỷ USD và hệ số P/E khoảng 23,5 — được xem là thấp so với tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn mạnh mẽ.

Cổ phiếu Meta giảm sau khi công ty tiết lộ kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào AI. Deutsche Bank nhận định rằng những sáng kiến này sẽ làm tăng mạnh chi tiêu vốn (CAPEX) trong các quý tới.

Ngân hàng này cắt giảm ước tính dòng tiền tự do của Meta 40% cho năm tài khóa 2026 và 30% cho năm 2027, phản ánh chi phí đầu tư AI tăng vọt.

Doanh nghiệp cốt lõi mạnh và tiềm năng tăng trưởng vững

Dù dòng tiền ngắn hạn chịu áp lực, Deutsche Bank vẫn khẳng định động cơ quảng cáo của Meta “vẫn rất mạnh về cơ bản.”

Các khoản đầu tư vào AI giúp tăng mức độ tương tác người dùng và nâng hiệu suất nền tảng quảng cáo, khiến Meta trở thành “nền tảng quảng cáo quy mô lớn tăng trưởng nhanh nhất” hiện nay.

Trong 12 tháng qua, Meta tạo ra 50,1 tỷ USD dòng tiền tự do, doanh thu tăng 19,4% lên 178,8 tỷ USD.

Các nhà phân tích dự báo doanh thu tiếp tục tăng 19% trong năm tài khóa 2025, cho thấy đà tăng trưởng bền vững.

Đầu tư AI: Chiến lược dài hạn, không phải rủi ro

Deutsche Bank bảo vệ chiến lược phân bổ vốn của Meta, cho rằng đầu tư vào AI và hạ tầng đang bắt đầu mang lại hiệu quả, thể hiện qua tương tác người dùng và hiệu suất quảng cáo cao hơn.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh cơ hội dài hạn trong các mảng như nhắn tin doanh nghiệp (Business Messaging), Meta AI, và thiết bị đeo thông minh (wearables) — dù chu kỳ hoàn vốn có thể kéo dài hơn.

Tổng kết lại, Deutsche Bank vẫn lạc quan về tăng trưởng dài hạn nhờ AI của Meta, coi đợt điều chỉnh giá hiện tại chỉ là tạm thời — cái giá cần trả để mở rộng quy mô cho giai đoạn tiếp theo của đổi mới và quảng cáo kỹ thuật số.

Nguồn: xStation5