SoftBank mua lại cổ phần của Intel; cổ phiếu vọt 5% 💡

Cổ phiếu Intel (INTC.US) đang tăng hơn 5% ngoài phiên sau thông tin SoftBank sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip của Mỹ. Tập đoàn Nhật Bản này sẽ mua cổ phiếu với giá 23 USD/cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá đóng cửa phiên trước. Động thái này được coi là tín hiệu thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào Intel, công ty đã mất lợi thế trong cuộc đua giành vị thế thống trị trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI) trước Nvidia và TSMC trong những năm gần đây. Đối với SoftBank, thương vụ này là sự mở rộng hiện diện tại Mỹ, bên cạnh khoản đầu tư vào Arm Holdings và dự án Stargate. Cần lưu ý rằng những ngày gần đây đã có thông tin chính quyền Donald Trump đang xem xét mua tới 10% cổ phần của Intel thông qua việc chuyển đổi các khoản trợ cấp trong khuôn khổ Đạo luật CHIPS thành vốn cổ phần. Tuy nhiên, thời điểm đó tin tức này lại khiến giá cổ phiếu Intel giảm.
Nguồn: xStation
