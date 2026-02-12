Việc đà bán tháo hiện tại có phải là dấu hiệu cho sự kết thúc của các công ty lượng tử hay không?

Các mức giảm giá cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực điện toán lượng tử không nên được hiểu là tín hiệu về sự sụp đổ của ngành. Mặc dù có áp lực bán ngắn hạn, ngành vẫn đang trong giai đoạn phát triển công nghệ năng động, với các yếu tố cơ bản vẫn ổn định. Máy tính lượng tử hiện tại vẫn chủ yếu mang tính thử nghiệm và chưa phù hợp cho ứng dụng đại chúng. Các dự báo thực tế chỉ ra rằng việc triển khai rộng rãi trong công nghiệp và doanh nghiệp có thể chỉ xảy ra vào nửa cuối thập kỷ tới. Trong bối cảnh này, các mức giảm giá hiện tại nên được coi là giai đoạn tái định giá rủi ro và điều chỉnh thị trường sau các quý của sự lạc quan đầu cơ, thay vì mất hoàn toàn sự quan tâm từ thị trường.

Nền tảng công nghệ và tiềm năng của ngành vẫn rất đáng kể. Các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán lượng tử đã ghi nhận tiến bộ kỹ thuật quan trọng trong những năm gần đây. Các phát triển và thành tựu chính bao gồm:

IonQ đang thực hiện nghiên cứu và phát triển tích cực, cải tiến công nghệ, đồng thời theo đuổi các thương vụ M&A và hợp tác chiến lược. Những nỗ lực này nhằm thúc đẩy phát triển các hệ thống lượng tử có khả năng mở rộng vào năm 2030.

Rigetti Computing tiếp tục tăng số lượng qubit và hiệu suất của các máy, đồng thời thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, bao gồm với các cơ quan chính phủ. Hoạt động này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức đối với công nghệ lượng tử.

D‑Wave Quantum đã đạt được ứng dụng thương mại trong các hệ thống lượng tử và đang phát triển chúng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Những nỗ lực này dịch sang doanh thu tăng và triển khai thực tế tại các doanh nghiệp.

Quantum Computing Inc. mặc dù được các nhà phân tích đánh giá trung lập và thị trường còn tranh luận về mô hình kinh doanh, đang dần cải thiện thanh khoản tài chính và báo cáo lợi nhuận, điều hiếm thấy trong ngành này.

Công nghệ lượng tử đang phát triển trên nhiều hướng, từ cải tiến qubit, phát triển thuật toán lượng tử đến tích hợp với hệ thống điện toán cổ điển. Mỗi bước đột phá tiếp theo đều có tiềm năng tạo ra thị trường mới hoặc nâng cao đáng kể hiệu quả của các quy trình hiện có trong các ngành như hóa tính toán, dược phẩm, tài chính và logistics. Tiềm năng tăng trưởng của các công ty lượng tử vẫn rất lớn, ngay cả khi kết quả tài chính ngắn hạn còn hạn chế.

Định giá các công ty lượng tử vẫn cao và biến động, phản ánh cả kỳ vọng thị trường và tính chất của một công nghệ đang phát triển. Tăng giá cổ phiếu lịch sử đã rất ấn tượng, nhưng các đợt điều chỉnh cũng có thể diễn ra mạnh. Các mức giảm giá hiện tại nên được coi là phản ứng tự nhiên của thị trường đối với tái định giá rủi ro, thay vì mất giá trị vĩnh viễn của ngành. Công nghệ điện toán lượng tử vẫn là một trong những lĩnh vực sáng tạo nhất trong công nghệ, và lợi ích thương mại thực tế dự kiến sẽ phát triển dần trong những năm tới. Triển vọng phát triển cho thấy các công ty lượng tử vẫn có thể là lĩnh vực hấp dẫn cho các nhà đầu tư với tầm nhìn dài hạn.