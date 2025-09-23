Đọc thêm

Thành viên Fed Goolsbee bình luận về việc cắt giảm lãi suất 0,5%💵EURUSD duy trì gần mức 1,18

19:55 23 tháng 9, 2025

Austan Goolsbee, Thống đốc Fed Chicago, hôm nay đã phát tín hiệu nghiêng về lập trường ôn hòa hơn trong quyết định lãi suất của Mỹ. Dưới đây là những điểm quan trọng trong bài phát biểu của ông:

  • Thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt ở mức độ nhẹ và vừa phải.

  • Tôi cho rằng lãi suất có thể giảm phần nào nếu chúng ta đi đúng lộ trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

  • Chúng ta cần thận trọng, không nên quá mạnh tay.

  • Hiện tại, tôi không nghĩ đến việc cắt giảm 50 điểm cơ bản.

  • Mức lãi suất trung tính thấp hơn hiện nay khoảng 100-125 điểm cơ bản.

  • Tôi cho rằng chính sách của Fed hiện đang ở mức hơi thắt chặt.

  • Chúng tôi không thay đổi mục tiêu lạm phát.

  • Các số liệu thị trường lao động cho thấy nhiều sự ổn định.

  • Thị trường đang trong trạng thái ít tuyển dụng mới và ít sa thải.

EURUSD (khung thời gian D1)

 

Nguồn: xStation5

