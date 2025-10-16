Thermo Fisher Scientific công bố hợp tác chiến lược với OpenAI📱

Cổ phiếu Thermo Fisher Scientific (TMO.US) tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm nay sau khi công ty công bố một thỏa thuận hợp tác chiến lược với OpenAI. Công ty sẽ triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo vào những mảng trọng yếu trong hoạt động kinh doanh, từ nghiên cứu lâm sàng và dịch vụ khách hàng cho đến nền tảng Accelerator™ Drug Development và ứng dụng ChatGPT Enterprise nội bộ, với mục tiêu rút ngắn thời gian đưa thuốc mới ra thị trường, quản lý đổi mới hiệu quả hơn và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

Đây là một ví dụ khác về một công ty ngoài lĩnh vực công nghệ truyền thống công bố hợp tác với OpenAI, nhằm được các nhà đầu tư nhìn nhận là hưởng lợi từ cuộc cách mạng AI – yếu tố đã thúc đẩy định giá của các ông lớn như Nvidia, Microsoft và Alphabet. Thị trường đang rõ ràng tưởng thưởng cho mọi nỗ lực ứng dụng giải pháp AI, bởi tự động xuất hiện một câu chuyện về khả năng lặp lại thành công của các công ty công nghệ có cổ phiếu tăng mạnh trong nhiều tháng nhờ làn sóng AI. Chính vì vậy, cổ phiếu TMO ghi nhận phản ứng tích cực trong ngày hôm nay – nhà đầu tư coi đây là cơ hội để các lĩnh vực khác bắt kịp làn sóng công nghệ AI đang tăng tốc, kỳ vọng tái tạo thành công mà các công ty công nghệ đã hưởng lợi rõ rệt trong thời gian qua.

Ngay trước giờ mở cửa phố Wall, cổ phiếu công ty đã tăng 4% và đang kiểm định lại vùng đỉnh ngắn hạn của tháng 10.

