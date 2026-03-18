Thị trường bộ nhớ bước vào kỷ nguyên khan hiếm dài hạn - Đà tăng còn tiếp tục?

Thị trường bộ nhớ bán dẫn toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thiếu hụt dài hạn mới, có thể kéo dài đến năm 2030. Đây là quan điểm của Chủ tịch SK Hynix, ông Chey Tae-won, người gần đây nhấn mạnh rằng nhu cầu ngày càng tăng đối với DRAM và HBM chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công ty hyperscaler - vượt xa năng lực sản xuất của các nhà cung cấp lớn nhất. Điều này cho thấy thị trường không chỉ đang đối mặt với những biến động ngắn hạn về nhu cầu, mà là tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc đối với các linh kiện then chốt cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng máy tính tiên tiến nhất.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là các công ty như Micron Technology, Samsung Electronics và SK Hynix đang ở vị thế rất thuận lợi. Nhu cầu bộ nhớ mạnh đến mức các đơn hàng của họ luôn đầy, và triển vọng trong các quý tới được đánh giá là đặc biệt tích cực. Ngày mai, thị trường sẽ có cơ hội xem xét kết quả kinh doanh quý của Micron - theo các dự báo hiện tại, công ty có thể xác nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh và biên lợi nhuận kỷ lục trong mảng bộ nhớ AI. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để đánh giá nền tảng vững chắc của làn sóng công nghệ hiện tại, vốn được đặc trưng bởi nhu cầu bộ nhớ khổng lồ, giúp các nhà sản xuất hoàn toàn tự tin trong việc lập kế hoạch tương lai.

Samsung, với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong sản xuất DRAM, đang tận dụng hiệu quả xu hướng này bằng cách cân bằng sản xuất giữa phân khúc tiêu dùng và HBM dành cho hạ tầng AI. Điều này giúp công ty không chỉ hưởng lợi từ giá bộ nhớ tăng, mà còn duy trì vị thế mạnh mẽ với các khách hàng lớn nhất, qua đó đảm bảo sự ổn định doanh thu vượt trội. SK Hynix, nhà cung cấp bộ nhớ HBM cho các công ty như Nvidia, cũng đang hưởng lợi từ tình hình này. Công suất sản xuất của hãng được sử dụng tối đa, và nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp vẫn ở mức cao nhất. Cả ba công ty đều đang ở vị thế thuận lợi, với khả năng kiểm soát tốt các đơn hàng, điều này tự nhiên chuyển hóa thành sự ổn định và khả năng dự báo cao trong kết quả tài chính.

Cơn bùng nổ hiện tại trong lĩnh vực bộ nhớ cũng cho thấy toàn bộ hệ sinh thái công nghệ đang vận hành trên nền tảng rất thuận lợi. Việc tiếp cận bộ nhớ vẫn là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của hạ tầng số hiện đại, dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo. Nhu cầu cực cao đảm bảo rằng các nhà sản xuất có thể dựa vào doanh thu ổn định, biên lợi nhuận gia tăng và khả năng nâng dự báo cho các quý tới. Nhà đầu tư có thể nhìn nhận lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn với sự tự tin, vì nhu cầu mang tính bền vững và triển vọng tăng trưởng rất tích cực.

Về dài hạn, điều này đồng nghĩa với việc chu kỳ tăng trưởng công nghệ được thúc đẩy bởi DRAM và HBM có nền tảng vững chắc. Thị trường vẫn đang “khát bộ nhớ” ở mức đặc biệt cao, và Micron, Samsung cùng SK Hynix có thể tự tin rằng sản phẩm của họ sẽ tiếp tục được săn đón. Sổ đơn hàng ổn định, biên lợi nhuận mạnh và doanh thu tăng trưởng tạo nên lợi thế rõ rệt cho các công ty này, đồng thời nhà đầu tư có thể kỳ vọng xu hướng tích cực của ngành sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Giai đoạn này là minh chứng rõ ràng rằng ngành bộ nhớ bán dẫn không chỉ đang tăng trưởng mạnh, mà còn tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển của toàn bộ thị trường công nghệ.

Source: xStation5

Nguồn: xStation5