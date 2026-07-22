Thị trường nổi bật: AI hỗ trợ đà tăng - Tesla và Google có thể duy trì động lực?

Thứ Ba là phiên giao dịch thành công nhất trong tháng 7 của chỉ số Nasdaq 100 tại Mỹ, bất chấp xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục leo thang.

AI đang trở lại được ưa chuộng?

Chỉ số tăng 1,9%, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực hơn đối với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AI. Hiện Nasdaq 100 chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 6 chưa đầy 5%.

Hình 1: Mức đóng góp của các nhóm ngành vào diễn biến Nasdaq 100 (21.07.2026)

Nguồn: XTB Research, 22.07.2026

Trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm thứ Ba là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán dẫn, DRAM và "neo-cloud". Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) đã tăng khoảng 5% trong phiên. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne và Seagate đều tăng hơn 10%.

Hình 2: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên Nasdaq 100 (21.07.2026)

Nguồn: XTB Research, 22.07.2026

Động lực tăng giá đến từ nhiều yếu tố, trong đó có báo cáo rất tích cực của các chuyên gia phân tích tại Bank of America, khi họ đưa Micron vào danh sách US 1 List – danh mục các cổ phiếu mà ngân hàng này có mức độ tin tưởng đầu tư cao nhất.

Trong những ngày gần đây, thị trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc ngày càng phổ biến, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với bộ nhớ tốc độ cao. Ngay cả những mô hình có chi phí API rất thấp cũng đòi hỏi lượng lớn bộ nhớ HBM và DRAM.

Giá dầu tiếp tục tăng

Tất cả diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran vẫn tiếp tục leo thang. Đây đã là đêm không kích thứ 11 liên tiếp. Mặc dù các bên trung gian (Qatar, Ai Cập và Pakistan) được cho là đã trình bày đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày cho cả hai phía trong ngày hôm qua, giá dầu thô và LNG vẫn tiếp tục đi lên. Giá dầu Brent hiện đã vượt 94 USD/thùng, cao hơn hơn 10% so với một tuần trước.

Đến lượt các "ông lớn"

Đây chắc chắn sẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần xét về lịch công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ. Tâm điểm của thị trường sẽ hướng đến Tesla, Google, AT&T và IBM. Kết quả của các doanh nghiệp này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ số mà họ góp mặt (bao gồm Nasdaq 100) cũng như tâm lý chung của thị trường.

Tesla vừa trải qua một quý ghi nhận số lượng xe bàn giao ở mức kỷ lục. Câu hỏi mà nhà đầu tư đang đặt ra là: biên lợi nhuận đã bị ảnh hưởng đến mức nào? Thị trường muốn biết liệu các chương trình giảm giá và chi phí kích cầu có gây áp lực lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp hay không.

Quan trọng không kém (thậm chí còn quan trọng hơn) sẽ là những bình luận của Elon Musk về định hướng phát triển trong tương lai của công ty (ví dụ như tiến độ của mẫu xe giá rẻ mới hoặc quá trình phát triển xe tự lái).

Đối với Google, tâm điểm sẽ là việc liệu khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu mang lại hiệu quả hay chưa. Trong quý I, giá trị đơn hàng tồn đọng của mảng dịch vụ điện toán đám mây đã tăng lên 460 tỷ USD. Nhà đầu tư muốn được xác nhận rằng đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là xu hướng bền vững được thúc đẩy bởi việc triển khai các giải pháp AI.

Điều này càng trở nên quan trọng khi công ty vừa nâng dự báo CAPEX năm nay lên 180-190 tỷ USD. Phố Wall sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy doanh thu đang tăng trưởng nhờ các khoản đầu tư lớn hơn này.

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: US100 [D1] (19.01.2026 - 22.07.2026)

Nguồn: xStation, 22.07.2026

Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng rất mạnh kéo dài từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6. Chỉ số đang dao động quanh 29.100 điểm, kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng bao gồm đường trung bình động EMA 50 ngày và mức Fibonacci thoái lui 23,6%.

Chỉ báo RSI (14) đang cho thấy lợi thế nhẹ nghiêng về phe bán khi hiện ở dưới ngưỡng trung tính 50 (khoảng 45,7). MACD cũng vẫn nằm trong vùng tiêu cực, mặc dù đáng chú ý là các cột histogram đang dần thu hẹp.

Việc giữ vững vùng giá hiện tại quanh đường EMA 50 ngày sẽ đóng vai trò then chốt để chỉ số sớm quay trở lại xu hướng tăng. Nếu phe bán tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn một cách bền vững, vùng hỗ trợ tự nhiên tiếp theo sẽ là đường trung bình động EMA 100 phiên (quanh 28.300 điểm).