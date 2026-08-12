Tin đầu ngày: Dầu tăng do bất ổn, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát

🌍 Kinh tế vĩ mô và Chính sách tiền tệ
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Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhấn mạnh rằng lạm phát hiện vẫn là thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng sức khỏe ổn định của người tiêu dùng có thể giúp thị trường tránh được một đợt suy thoái sâu hơn, dù ông đánh giá thị trường lao động hiện vẫn ổn định nhưng còn cách khá xa trạng thái thực sự tích cực.
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Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 7 đạt 4,06 triệu căn theo tỷ lệ hàng năm, nhỉnh hơn mức dự báo 4,05 triệu căn. Mặc dù vượt kỳ vọng, thị trường bất động sản vẫn trì trệ do lãi suất thế chấp cao, trong khi giá nhà tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.
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Các đại diện thương mại của Mỹ và Canada đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng cho một thỏa thuận kinh tế tiềm năng mà hai bên dự kiến trình bày vào tuần tới. Sáng kiến này nhằm đảm bảo quan hệ thương mại trước những thay đổi chính trị tiềm tàng sau cuộc bầu cử tổng thống.
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Cơ quan xếp hạng Fitch Ratings cảnh báo khả năng cạnh tranh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang trở thành thách thức lớn hơn đối với tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu.
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Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư tại Australia hiện chuyển sự chú ý sang những yếu tố bên ngoài, chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.
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Sau 19:00, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,68%, lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm đạt 3,16%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh ở mức 4,96%. Đáng chú ý, dù dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu và lạm phát được kỳ vọng giảm, lợi suất tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, điều này chưa tạo cơ sở đủ mạnh để biện minh cho mức giá cao của vàng.
📈 Thị trường chứng khoán và Kết quả kinh doanh
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Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên với diễn biến trái chiều, nhưng DAX của Đức và Ibex của Tây Ban Nha vẫn thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Đức tăng 0,26%, đóng cửa tại 26.391,43 điểm, trong khi chỉ số chuẩn của Tây Ban Nha tăng 0,20%, được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt. Trên thị trường futures, DE40 hiện tăng 0,14%, trong khi SPA35 tăng 0,32%.
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Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý tại Phố Wall đang tiến gần đến hồi kết, và sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào việc liệu đà tăng hiện tại có thể duy trì động lực hay không. Những bất ngờ tích cực trong kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ đã cải thiện tâm lý thị trường, nhưng mức định giá cao đang buộc nhà đầu tư phải thận trọng trước khi dữ liệu CPI được công bố.
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Gã khổng lồ Nvidia có kế hoạch triển khai một chương trình tài chính nhằm hỗ trợ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo tại Phố Wall. Công ty muốn huy động vốn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng phần cứng, qua đó củng cố vị thế thống trị trên thị trường. Ngoài ra, Nvidia đang phát triển mô hình Nemotron 4 mới với một nghìn tỷ tham số, được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp của OpenAI.
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Intel công bố kế hoạch phân bổ 20 tỷ USD cho các khoản đầu tư nhằm đưa công ty trở lại vị thế dẫn đầu về công nghệ. Đồng thời, thị trường xuất hiện thông tin cho rằng khoảng 33% số lệnh của nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu gần đây không được phân bổ cổ phiếu.
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Nhóm các nhà sản xuất đồ thể thao chịu áp lực mạnh sau kết quả kinh doanh đáng thất vọng của thương hiệu On Holding trong quý II, đồng thời công ty cũng hạ dự báo doanh thu cả năm. Điều này kéo theo sự sụt giảm của các doanh nghiệp lớn khác trong ngành như Nike, Puma và Adidas.
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SpaceXAI công bố ra mắt phiên bản beta của phần mềm Grok Bot, được thiết kế để hoạt động như một nhóm trợ lý ảo thực hiện các tác vụ kinh doanh. Công cụ này đã được cung cấp cho những người dùng đăng ký gói cao cấp trên cả máy tính và thiết bị di động.
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Anthropic đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 9,1 tỷ USD với Riot Platforms, công ty chuyên khai thác Bitcoin và gần đây đã cung cấp các trung tâm dữ liệu của mình cho hoạt động tính toán AI.
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Lịch công bố kết quả kinh doanh trong những ngày tới bao gồm báo cáo tài chính của các doanh nghiệp lớn tại châu Âu như E.On, ABN Amro, Hannover Re và Sampo.
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Sau 19:00, hợp đồng futures S&P 500 giảm 0,31%, trong khi Nasdaq 100 giảm 0,54% và Dow Jones giảm 0,12%.
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Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia giảm 0,14%, còn cổ phiếu TSMC tăng 0,49%.
💱 Thị trường tiền tệ
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Đồng USD đang giao dịch trong vùng tích lũy khi nhà đầu tư hạn chế thực hiện các giao dịch lớn trước thời điểm công bố dữ liệu lạm phát CPI. Báo cáo này sẽ là yếu tố quan trọng đối với Fed trong quá trình đưa ra quyết định về khả năng thay đổi lãi suất vào tháng 9. Lạm phát được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu.
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Đồng yên Nhật một lần nữa suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, cho thấy những biện pháp can thiệp tiền tệ trước đó của chính phủ chỉ tạo ra tác động ngắn hạn lên thị trường. Nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng vào những động thái quyết đoán hơn và các đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
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Đồng real Brazil là đồng tiền yếu nhất trong nhóm các thị trường mới nổi, giảm gần 1% so với USD. Đà suy yếu của đồng tiền này xuất phát từ rủi ro chính trị gia tăng và các cuộc thăm dò trước bầu cử đang nghiêng về Tổng thống Lula, qua đó lấn át những phát biểu mang tính thắt chặt từ ngân hàng trung ương nước này về sự cần thiết phải duy trì chính sách tiền tệ hạn chế.
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Cặp tiền AUDUSD trở thành tâm điểm chú ý với vai trò là giao dịch đáng chú ý trong ngày, phản ứng trước quyết định giữ nguyên lãi suất của RBA và tâm lý toàn cầu liên quan đến rủi ro địa chính trị.
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Tính đến 19:00, chỉ số USD Index tăng 0,06%.
🛢️ Hàng hóa
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Giá dầu trải qua một phiên biến động cực mạnh, quay trở lại gần mức 88 USD/thùng đối với Brent. Đà tăng ban đầu tạm thời bị xóa bỏ sau những thông báo lạc quan từ Pakistan về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng quay lại mua vào sau những tuyên bố cứng rắn từ Tehran liên quan đến việc duy trì phong tỏa eo biển Hormuz. Căng thẳng còn gia tăng bởi những phát biểu từ đại diện quân đội Iran và các báo cáo về sự cố tại những khu vực khai thác khác. Cuối cùng, nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất thận trọng, khi hiểu rằng mỗi thông tin ngoại giao mới đều có thể nhanh chóng thay đổi cán cân trên biểu đồ giá.
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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng nếu Mỹ tiến hành hành động gây hấn, cơ sở hạ tầng Internet toàn cầu, các nhà máy điện và hàng nghìn kilomet đường ống năng lượng có thể đối mặt với rủi ro. Trong khi đó, các đại diện Iran cho biết những cuộc đàm phán tiềm năng với Oman về vấn đề hàng hải là một vấn đề độc lập với việc đóng hoàn toàn eo biển chiến lược này.
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Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo STEO, trong đó nâng dự báo sản lượng dầu của Mỹ năm 2026 lên 13,8 triệu thùng/ngày và sản lượng khí tự nhiên năm 2027 lên 116 tỷ feet khối/ngày. Cơ quan này cũng dự báo tình trạng gián đoạn xuất khẩu dầu từ Trung Đông ở mức khoảng 600.000 thùng/ngày sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2027.
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Giá ca cao hôm nay giảm tới 6% sau những thông tin cho thấy triển vọng sản xuất và xuất khẩu từ Ghana được cải thiện, qua đó làm giảm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đối với mặt hàng này.
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Tại Libya, một cuộc tấn công bằng drone đã xảy ra nhằm vào một bồn chứa dầu diesel tại nhà máy lọc dầu Zawiya, tạo thêm một nguồn căng thẳng trên thị trường nhiên liệu.
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Chile lần thứ hai liên tiếp hạ dự báo sản lượng đồng do những vấn đề dai dẳng về vận hành và địa chất tại các mỏ trọng điểm của nước này.
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Sau 19:00, vàng giảm 0,15%, bạc giảm 1,23%, trong khi dầu thô WTI tăng 1,02%, dầu Brent tăng 0,95%, khí tự nhiên giảm 0,69%, đồng tăng 0,08% và ngô giảm 0,31%
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tiền điện tử ghi nhận mức giảm trong phiên thứ Ba, trong đó Bitcoin, đồng tiền dẫn đầu thị trường, điều chỉnh xuống dưới mốc 64.000 USD do tâm lý nhà đầu tư suy yếu nói chung trước thời điểm công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ.
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Sau 19:00, Bitcoin giảm 0,79%, đồng thời giảm 0,79% trong cả tuần, trong khi Ethereum giảm 0,60%, tương ứng mức giảm 0,60% trong tuần.
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USDJPY tiến gần mốc 160
⬆️Dầu trở lại trên $88
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