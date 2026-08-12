Tin đầu ngày: Dầu tăng do bất ổn, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát

🌍 Kinh tế vĩ mô và Chính sách tiền tệ

Sau 19:00, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,68%, lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm đạt 3,16%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh ở mức 4,96%. Đáng chú ý, dù dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu và lạm phát được kỳ vọng giảm, lợi suất tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, điều này chưa tạo cơ sở đủ mạnh để biện minh cho mức giá cao của vàng.

Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư tại Australia hiện chuyển sự chú ý sang những yếu tố bên ngoài, chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Cơ quan xếp hạng Fitch Ratings cảnh báo khả năng cạnh tranh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang trở thành thách thức lớn hơn đối với tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu.

Các đại diện thương mại của Mỹ và Canada đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng cho một thỏa thuận kinh tế tiềm năng mà hai bên dự kiến trình bày vào tuần tới. Sáng kiến này nhằm đảm bảo quan hệ thương mại trước những thay đổi chính trị tiềm tàng sau cuộc bầu cử tổng thống.

Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 7 đạt 4,06 triệu căn theo tỷ lệ hàng năm, nhỉnh hơn mức dự báo 4,05 triệu căn. Mặc dù vượt kỳ vọng, thị trường bất động sản vẫn trì trệ do lãi suất thế chấp cao, trong khi giá nhà tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhấn mạnh rằng lạm phát hiện vẫn là thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng sức khỏe ổn định của người tiêu dùng có thể giúp thị trường tránh được một đợt suy thoái sâu hơn, dù ông đánh giá thị trường lao động hiện vẫn ổn định nhưng còn cách khá xa trạng thái thực sự tích cực.

📈 Thị trường chứng khoán và Kết quả kinh doanh

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên với diễn biến trái chiều, nhưng DAX của Đức và Ibex của Tây Ban Nha vẫn thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Đức tăng 0,26%, đóng cửa tại 26.391,43 điểm, trong khi chỉ số chuẩn của Tây Ban Nha tăng 0,20%, được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt. Trên thị trường futures, DE40 hiện tăng 0,14%, trong khi SPA35 tăng 0,32%.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý tại Phố Wall đang tiến gần đến hồi kết, và sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào việc liệu đà tăng hiện tại có thể duy trì động lực hay không. Những bất ngờ tích cực trong kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ đã cải thiện tâm lý thị trường, nhưng mức định giá cao đang buộc nhà đầu tư phải thận trọng trước khi dữ liệu CPI được công bố.

Gã khổng lồ Nvidia có kế hoạch triển khai một chương trình tài chính nhằm hỗ trợ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo tại Phố Wall. Công ty muốn huy động vốn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng phần cứng, qua đó củng cố vị thế thống trị trên thị trường. Ngoài ra, Nvidia đang phát triển mô hình Nemotron 4 mới với một nghìn tỷ tham số, được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp của OpenAI.

Intel công bố kế hoạch phân bổ 20 tỷ USD cho các khoản đầu tư nhằm đưa công ty trở lại vị thế dẫn đầu về công nghệ. Đồng thời, thị trường xuất hiện thông tin cho rằng khoảng 33% số lệnh của nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu gần đây không được phân bổ cổ phiếu.

Nhóm các nhà sản xuất đồ thể thao chịu áp lực mạnh sau kết quả kinh doanh đáng thất vọng của thương hiệu On Holding trong quý II, đồng thời công ty cũng hạ dự báo doanh thu cả năm. Điều này kéo theo sự sụt giảm của các doanh nghiệp lớn khác trong ngành như Nike, Puma và Adidas.

SpaceXAI công bố ra mắt phiên bản beta của phần mềm Grok Bot, được thiết kế để hoạt động như một nhóm trợ lý ảo thực hiện các tác vụ kinh doanh. Công cụ này đã được cung cấp cho những người dùng đăng ký gói cao cấp trên cả máy tính và thiết bị di động.

Anthropic đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 9,1 tỷ USD với Riot Platforms, công ty chuyên khai thác Bitcoin và gần đây đã cung cấp các trung tâm dữ liệu của mình cho hoạt động tính toán AI.

Lịch công bố kết quả kinh doanh trong những ngày tới bao gồm báo cáo tài chính của các doanh nghiệp lớn tại châu Âu như E.On, ABN Amro, Hannover Re và Sampo.

Sau 19:00, hợp đồng futures S&P 500 giảm 0,31%, trong khi Nasdaq 100 giảm 0,54% và Dow Jones giảm 0,12%.