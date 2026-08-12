Lịch kinh tế: Lạm phát Mỹ là tâm điểm thị trường - Dữ liệu quan trọng nhất tuần được công bố hôm nay

Phiên giao dịch thứ Tư trên các thị trường tài chính sẽ tập trung vào loạt dữ liệu quan trọng về lạm phát tiêu dùng (CPI). Tâm điểm chính của nhà đầu tư toàn cầu sẽ là báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ được công bố vào chiều nay. Dữ liệu này sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong các cuộc họp sắp tới. Trước đó, thị trường sẽ theo dõi số liệu lạm phát cuối cùng của Đức, qua đó cung cấp bức tranh rõ hơn về áp lực giá tại nền kinh tế lớn nhất khu vực eurozone. Với hàng loạt dữ liệu quan trọng được công bố hôm nay, biến động được kỳ vọng sẽ gia tăng trên thị trường FX, các chỉ số chứng khoán và lợi suất trái phiếu chính phủ. Lịch kinh tế vĩ mô 13:00 Mỹ – Đơn xin vay thế chấp hàng tuần. Dự báo: N/A. Trước đó: -2,9%.

19:30 Mỹ – CPI tháng 7 (YoY). Dự báo: 3,4%. Trước đó: 3,5%.

19:30 Mỹ – Core CPI tháng 7 (YoY). Dự báo: 2,5%. Trước đó: 2,6%.

19:30 Mỹ – CPI tháng 7 (MoM). Dự báo: 0,1%. Trước đó: -0,4%.

19:30 Mỹ – Core CPI tháng 7 (MoM). Dự báo: 0,2%. Trước đó: 0,0%.

19:30 Canada – Giấy phép xây dựng tháng 6 (MoM). Dự báo: -1,0%. Trước đó: -1,7%.

21:30 Mỹ – Tồn kho dầu thô hàng tuần của DOE. Dự báo: -0,5 triệu thùng. Trước đó: +2,48 triệu thùng.

21:30 Mỹ – Tồn kho xăng hàng tuần của DOE. Dự báo: -1,6 triệu thùng. Trước đó: -1,64 triệu thùng.

01:00 sáng mai Mỹ – Cán cân ngân sách liên bang tháng 7. Dự báo: -295 tỷ USD. Trước đó: -120,3 tỷ USD. 3 thị trường cần theo dõi EUR/USD – Báo cáo CPI Mỹ lúc 14:30 sẽ là chất xúc tác chính tạo biến động cho cặp tiền. Nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, USD có thể suy yếu và hỗ trợ EUR/USD hướng tới các vùng kháng cự. Ngược lại, số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng nhiều khả năng sẽ hỗ trợ đồng bạc xanh. S&P 500 (US500) – Bất kỳ bất ngờ nào từ dữ liệu lạm phát Mỹ đều có thể tác động đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và định giá cổ phiếu. Dầu thô (WTI / Brent) – Báo cáo tồn kho nhiên liệu của DOE lúc 16:30 sẽ cung cấp thêm thông tin về nhu cầu dầu tại Mỹ trong mùa lái xe cao điểm. Với tồn kho dầu thô được dự báo giảm 0,5 triệu thùng, dữ liệu này có thể trở thành chất xúc tác cho diễn biến tiếp theo của giá dầu.

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