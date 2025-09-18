Thị trường nổi bật - BITCOIN (18.09.2025)

Bitcoin tăng hơn 1% hôm nay, vượt mốc 117.000 USD, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường “ôn hòa” hơn. Đồng USD suy yếu và thị trường đang định giá thêm 50 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với khả năng nới lỏng hơn nữa vào năm sau. Ứng viên do Trump đề cử, ông Miran, cho rằng lãi suất nên giảm xuống 3% trong năm nay, đưa ra định hướng cho chính sách tiền tệ Mỹ trong năm tới.

Điều này hàm ý rằng cung tiền toàn cầu (M2) nhiều khả năng sẽ tăng, trong khi các tài sản có mối tương quan nghịch với đồng USD — bao gồm Bitcoin — sẽ được hưởng lợi. Đây cũng là một trong những lý do khiến thị trường không lo ngại về khả năng “kết thúc chu kỳ tăng giá của tiền điện tử”, vốn theo các chu kỳ trước thường xảy ra vào cuối mùa thu năm nay.

Các tín hiệu ôn hòa từ Fed, kết hợp với tình trạng thị trường lao động Mỹ suy yếu dần (thay vì giảm mạnh), có thể hỗ trợ dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Bitcoin, vốn gần đây đã thu hút trở lại sự quan tâm từ các tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ đợt giảm nào trên phố Wall đều có thể một lần nữa gây áp lực lên Bitcoin. Nếu dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu suy giảm mạnh và đột ngột, chúng ta có thể chứng kiến ít nhất một phản ứng “risk-off” ngắn hạn trên các thị trường, do kỳ vọng về một “hạ cánh mềm” của kinh tế Mỹ suy giảm.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ, có thể thấy giá đã tăng dần trong vài ngày qua, duy trì trên đường EMA 50 ngày (đường màu cam). Kịch bản cơ bản hiện tại là hướng tới thử nghiệm vùng 120.000 USD, nơi trước đó đã xuất hiện lực cung mạnh.

Nguồn: xStation5