Thị trường nổi bật: EURSEK (04.09.2025)

Chỉ số CPI sơ bộ của Thụy Điển trong tháng 8 cho thấy lạm phát tổng thể tăng lên 1,1% so với cùng kỳ năm trước (từ mức 0,8% trong tháng 7), cao nhất kể từ tháng 2, trong khi giá tiêu dùng giảm 0,4% so với tháng trước. Thước đo ưa thích của Riksbank, chỉ số CPIF, tăng lên 3,3% so với cùng kỳ (so với 3,0% trước đó và cao hơn dự báo 3,2%), trong khi CPIF loại trừ năng lượng giảm nhẹ xuống 2,9% (từ 3,2%). Sự kết hợp này cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn còn dai dẳng, dù lạm phát toàn phần vẫn thấp hơn rõ rệt so với mục tiêu 2%.

Về hoạt động kinh tế, PMI của Thụy Điển đã phục hồi mạnh trong tháng 8, với chỉ số dịch vụ tăng lên 53,4 và chỉ số tổng hợp lên 53,9, sau đợt suy giảm diện rộng trong tháng 7. Sự cải thiện này được thúc đẩy bởi việc làm và nhu cầu mạnh hơn, cho thấy sự chững lại hồi đầu mùa hè có thể chỉ là tạm thời. Sự phục hồi của PMI củng cố quan điểm chống lại việc nới lỏng chính sách quá nhanh.

Thị trường hiện kỳ vọng Riksbank sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức 2,0% trong cuộc họp ngày 23/9, với khả năng cắt giảm được dời nhiều hơn sang tháng 11. Sau dữ liệu CPI hôm nay, tỷ giá EURSEK tăng 0,2% từ 10,98 lên 11,00, bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi SEK nổi bật là một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 hôm nay.