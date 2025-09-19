Thị trường nổi bật - EURUSD (19.09.2025)

Cặp EURUSD giảm hơn 0,2% trong hôm nay, từ mức đỉnh nhiều năm gần 1,192 xuống còn 1,176, điều này cũng đã khiến chỉ báo RSI xuống dưới mức 34, báo hiệu tình trạng quá bán. Xét về cấu trúc kỹ thuật, có thể thấy một xung lực 1:1 tương tự đã được hình thành từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, sau đó là hai nhịp điều chỉnh nhỏ hơn nhưng cũng mang tính đối xứng.
Giá hiện đã giảm xuống dưới hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng — EMA50 và EMA200 (đường màu cam và đỏ). Sự sụt giảm của cặp tỷ giá được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khá tích cực, đặc biệt từ thị trường lao động. Hôm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm gần 30.000, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2021, qua đó làm giảm bớt lo ngại về suy thoái và sự yếu kém của thị trường lao động. Hôm nay, đồng USD cũng đang tăng hơn 0,2%.
EURUSD (Khung H1)
Nếu cặp tiền quay trở lại trên EMA200 (đường đỏ), điều này có thể báo hiệu một xung lực tăng. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 1,17, xu hướng tăng hiện tại có thể bị suy yếu và làm tăng khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh lớn hơn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Nguồn: xStation5
