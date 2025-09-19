Đọc thêm

Thị trường nổi bật - EURUSD (19.09.2025)

17:25 19 tháng 9, 2025

Cặp EURUSD giảm hơn 0,2% trong hôm nay, từ mức đỉnh nhiều năm gần 1,192 xuống còn 1,176, điều này cũng đã khiến chỉ báo RSI xuống dưới mức 34, báo hiệu tình trạng quá bán. Xét về cấu trúc kỹ thuật, có thể thấy một xung lực 1:1 tương tự đã được hình thành từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, sau đó là hai nhịp điều chỉnh nhỏ hơn nhưng cũng mang tính đối xứng.

Giá hiện đã giảm xuống dưới hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng — EMA50 và EMA200 (đường màu cam và đỏ). Sự sụt giảm của cặp tỷ giá được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khá tích cực, đặc biệt từ thị trường lao động. Hôm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm gần 30.000, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2021, qua đó làm giảm bớt lo ngại về suy thoái và sự yếu kém của thị trường lao động. Hôm nay, đồng USD cũng đang tăng hơn 0,2%.

EURUSD (Khung H1)

Nếu cặp tiền quay trở lại trên EMA200 (đường đỏ), điều này có thể báo hiệu một xung lực tăng. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 1,17, xu hướng tăng hiện tại có thể bị suy yếu và làm tăng khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh lớn hơn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

24.09.2025
09:18

Tin đầu ngày (24.09.2025): Phố Wall chịu áp lực do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ 📉 Cà phê giảm hơn 4%

  Các chỉ số PMI tháng 9 đã gây bất ngờ cho thị trường: tại Pháp, hoạt động kinh tế suy giảm; trong khi...
23.09.2025
23:55

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm nay đã đưa ra bình luận về tình hình kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng không...

 23:15

United States Antimony Corporation giành được hợp đồng với chỉnh phủ, cổ phiếu vọt hơn 17%

United States Antimony Corporation (UAMY.US) vừa thông báo đã ký kết một hợp đồng quan trọng với Bộ Quốc phòng Mỹ, trị...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn