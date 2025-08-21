Thị trường nổi bật: EURUSD (21.08.2025)

EURUSD tăng tới 0,3% sau khi công bố dữ liệu PMI, bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1,163. Cặp tiền này vẫn nằm trong biên độ tích lũy kéo dài từ đầu tháng 8, cho thấy sự vững vàng trước tín hiệu trái chiều từ Fed và kỳ vọng thay đổi nhanh chóng của thị trường về chính sách tiền tệ Mỹ. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Dữ liệu PMI đã giúp EURUSD giữ được vùng 1,165 – hơi thấp hơn trung điểm của giai đoạn tích lũy hiện tại. Sau nhịp hồi, cặp tiền đang giao dịch trong biên độ hẹp giữa đường EMA 30 và EMA 100 trên biểu đồ H4. Chỉ báo RSI ở trạng thái trung tính quanh mức 50. Nguồn: xStation5 Điều gì đang chi phối EURUSD hôm nay? PMI khu vực đồng euro cho thấy hoạt động khu vực tư nhân tăng tốc bất ngờ, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất. Ngành công nghiệp Pháp phục hồi (49,9) sau nhiều tháng dưới mức 50, trong khi sản xuất công nghiệp Đức ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 3 năm.

Sự phục hồi của châu Âu củng cố quyết định tạm dừng cắt giảm lãi suất của ECB. Theo Chủ tịch Christine Lagarde, mức 2–2,15% hiện nay là phù hợp khi lạm phát đạt mục tiêu và đà phục hồi kinh tế đã rõ rệt. Điều này làm dịu bớt kỳ vọng ECB buộc phải cắt lãi suất xuống dưới 2% do nguy cơ đình trệ từ các mức thuế quan mà Donald Trump áp đặt.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole ngày mai có thể phá vỡ biên độ tích lũy. Một quan điểm “diều hâu” trước dữ liệu lạm phát mới và/hoặc giảm nhẹ tác động từ số liệu NFP điều chỉnh kỷ lục có thể kéo EURUSD xuống dưới 1,163. Ngược lại, ngay cả khi Fed không có thay đổi đáng kể, điều đó vẫn có thể khuyến khích phe mua đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.