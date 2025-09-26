Thị trường nổi bật: EURUSD (26.09.2025)

Đồng euro hôm nay là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, phục hồi khoảng 0,15% so với đô la Mỹ sau hai ngày điều chỉnh mạnh nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, EURUSD vẫn giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 1,1700, và xu hướng tăng gần đây có thể bị thách thức bởi dữ liệu GDP mới nhất của Mỹ và làn sóng thuế quan mới của Donald Trump.

Trong hai phiên vừa qua, EURUSD mất 1,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ đợt bán tháo cuối tháng 7 sau thỏa thuận thương mại EU–Mỹ. Cặp tiền rơi xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 30 ngày nhưng vẫn giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,162. Tuy nhiên, quy mô phục hồi hôm nay phần lớn sẽ phụ thuộc vào báo cáo PCE. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối EURUSD hôm nay?

GDP Mỹ quý II hàng năm được điều chỉnh tăng từ 3,3% lên 3,8%, mức cao nhất kể từ quý III/2023. Động lực chính đến từ xuất khẩu ròng được thúc đẩy bởi thuế quan, nhưng tiêu dùng cá nhân — động cơ chính của kinh tế Mỹ — cũng mạnh hơn (điều chỉnh từ 1,6% lên 2,5%) bất chấp lo ngại về lạm phát, thị trường lao động và dữ liệu khảo sát yếu.

Người tiêu dùng Mỹ thể hiện sức mạnh đã làm giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed, đặc biệt khi kết hợp với dữ liệu lao động mới nhất, từ đó hỗ trợ đồng USD. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm xuống dưới mức trung bình 4 tuần (218k so với dự báo 233k, trước đó 232k), làm dịu lo ngại về sự suy yếu nhanh của thị trường lao động. Nhìn chung, dữ liệu này củng cố sự thận trọng của Fed, nhưng căng thẳng và bất định sẽ gia tăng trước báo cáo PCE hôm nay và báo cáo NFP tuần tới.

Chỉ số PCE lõi dự kiến duy trì ở mức 2,9%, và nếu đúng dự báo, điều này có thể giúp đồng euro “thở phào” sau những phiên giảm mạnh vừa qua. Ngược lại, sự bất định về chính sách của Fed có thể làm khuếch đại phản ứng thị trường nếu lạm phát cao hơn dự kiến, đặc biệt trong bối cảnh Jerome Powell gần đây đã có những phát biểu “diều hâu” rằng không có lộ trình lãi suất “không rủi ro”.