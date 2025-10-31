Thị trường nổi bật - EURUSD (31.10.2025)

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Trong khi đó, Fed vẫn chưa xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 12, và tình trạng bất ổn tài khóa tại Mỹ đang tăng cường sức mạnh cho đồng USD, đồng thời ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro, kết hợp với áp lực giá yếu tại Pháp, cho thấy ECB sẽ duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro, chịu áp lực giảm do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, cùng với tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15270 USD cho mỗi euro. Thị trường đang chịu áp lực giảm, chủ yếu do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn: xStation5

Yếu tố ảnh hưởng đến EUR/USD hôm nay

Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối sau khi Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp gần đây. Tuy nhiên, Fed đã phát tín hiệu tạm dừng việc cắt giảm thêm, điều này hỗ trợ đồng bạc xanh và hạn chế đà tăng của đồng euro. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ thận trọng theo dõi dữ liệu kinh tế sắp tới trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ tiếp theo.

Tại khu vực đồng euro, tâm điểm của thị trường là các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất. Lạm phát sơ bộ tháng 10 cho thấy CPI đạt 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lõi ở mức 2,4% y/y. Những kết quả này phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích và cho thấy ECB có khả năng duy trì chính sách hiện tại ít nhất đến cuối năm.

Tại Pháp, dữ liệu về lạm phát và sản xuất công nghiệp cũng được công bố. Lạm phát hàng năm giảm xuống còn 0,9%, với biến động giá hàng tháng rất nhỏ. Áp lực giá yếu làm giảm nhu cầu phải tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ chính sách ổn định tiền tệ của ECB và tạo lực đỡ cho đồng euro.

Nhìn chung, dữ liệu kinh tế từ Pháp và khu vực đồng euro có ý nghĩa quan trọng đối với cặp EUR/USD, vì chúng định hình kỳ vọng của thị trường về quyết định tương lai của ECB, đồng thời có thể hỗ trợ đồng tiền chung trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Song song đó, lập trường thận trọng của Fed và việc chưa xác nhận các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo khiến đồng USD biến động mạnh, ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn của tỷ giá EUR/USD.