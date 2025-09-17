Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.09.2025)

Đồng bảng Anh hôm nay giảm 0,1% so với đồng đô la Mỹ, nhưng vẫn cho thấy sức chống chịu tốt nhất trong nhóm tiền tệ G10 trước đà phục hồi của USD. Chỉ số CPI công bố đúng như dự báo nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục, hạn chế sự linh hoạt của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), trong khi sự chú ý đến Vương quốc Anh càng được củng cố bởi chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai trong năm nay của Donald Trump.
Trong diễn biến hôm nay, sự điều chỉnh của cặp GBPUSD đã dừng lại tại mức Fibonacci thoái lui 78,6% của nhịp giảm gần nhất. Đây là vùng hỗ trợ khá yếu nếu biến động tăng mạnh quanh cuộc họp Fed, nhưng việc duy trì trên đường EMA 10 ngày (màu vàng) có thể giúp xu hướng tăng hiện tại được giữ vững. Nguồn; xStation
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Điều gì đang định hình GBPUSD hôm nay?
-
Lạm phát tại Anh giữ ở mức 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 1/2024. Áp lực giá cả vẫn duy trì bất chấp lãi suất còn khá hạn chế (hiện tại 4%), tăng trưởng kinh tế chậm và năng suất lao động thấp. Tuy nhiên, số liệu CPI đúng dự báo, kết hợp với đà phục hồi rộng của USD, đã làm gián đoạn chuỗi 2 ngày tăng mạnh liên tiếp của GBPUSD.
-
Chi phí nhà ở và tiền thuê tiếp tục là gánh nặng lớn nhất đối với người tiêu dùng Anh (+6%), cùng với giá thực phẩm tăng mạnh (+5,1% so với cùng kỳ). Điều này chỉ được bù đắp phần nào bởi tốc độ tăng giá chậm hơn trong dịch vụ vận tải (chủ yếu là giá vé máy bay) và trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng.
-
Việc CPI không gây bất ngờ đã làm hạ nhiệt phần nào tâm lý lạc quan với bảng Anh, nhưng sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Anh và Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng tiền này. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong hôm nay, trong khi BoE được dự báo giữ nguyên lãi suất vào ngày mai. Với áp lực tiền lương và lạm phát cao nhất nhóm G10, BoE hầu như không có “không gian” để nới lỏng hơn so với kỳ vọng, khác với Fed.
-
Trong khi đó, chuyến thăm lần thứ hai của Donald Trump đến Anh trong năm nay đang diễn ra. Ngoài các sự kiện mang tính nghi lễ, chuyến đi này còn là nền tảng cho các cuộc đàm phán quan trọng về thương mại và đầu tư. Đáng chú ý, hai bên đã đạt thỏa thuận Tech Prosperity Deal, trong đó các tập đoàn công nghệ Mỹ (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) cam kết đầu tư khoảng 31 tỷ bảng Anh vào lĩnh vực công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo của Anh.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.