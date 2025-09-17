Thị trường nổi bật: GBPUSD (17.09.2025)

Đồng bảng Anh hôm nay giảm 0,1% so với đồng đô la Mỹ, nhưng vẫn cho thấy sức chống chịu tốt nhất trong nhóm tiền tệ G10 trước đà phục hồi của USD. Chỉ số CPI công bố đúng như dự báo nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục, hạn chế sự linh hoạt của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), trong khi sự chú ý đến Vương quốc Anh càng được củng cố bởi chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai trong năm nay của Donald Trump.

Trong diễn biến hôm nay, sự điều chỉnh của cặp GBPUSD đã dừng lại tại mức Fibonacci thoái lui 78,6% của nhịp giảm gần nhất. Đây là vùng hỗ trợ khá yếu nếu biến động tăng mạnh quanh cuộc họp Fed, nhưng việc duy trì trên đường EMA 10 ngày (màu vàng) có thể giúp xu hướng tăng hiện tại được giữ vững. Nguồn; xStation

Điều gì đang định hình GBPUSD hôm nay?