Thị trường nổi bật - GOLD (29.09.2025)

Vàng tăng 1,10% hôm nay và đã vượt mốc 3.800 USD/ounce. Hợp đồng tương lai tháng 12 cũng đang tăng lên 3.840 USD. Nguyên nhân chính của dòng vốn mạnh ngay từ đầu tuần là nhu cầu tìm đến tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn liên quan đến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu. Bạc và bạch kim thậm chí còn tăng mạnh hơn.

Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất 90% cho một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới và 68% cho một đợt cắt giảm khác vào tháng 12. Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn là yếu tố rủi ro ngắn hạn. Nguồn tài trợ sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày 30/9 nếu các chính trị gia không đạt được thỏa thuận. Thị trường vẫn cho rằng nguy cơ đóng cửa cao, dù thấp hơn so với cuối tuần trước. Đảng Cộng hòa khẳng định họ sẽ không nhượng bộ trong việc thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn. Căng thẳng leo thang khi Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng tuần trước đã chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa.

Hiện tại, Đảng Cộng hòa đang cố gắng thúc đẩy một dự luật “tạm thời” kéo dài đến tháng 11, trong khi Đảng Dân chủ muốn đảo ngược các khoản cắt giảm y tế/Medicaid gần đây trước khi ủng hộ dự luật. Các lãnh đạo Quốc hội dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump để hòa giải. Việc đóng cửa có thể làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm vào cuối tuần này.

Tính đến nay, vàng đã tăng hơn 45% từ đầu năm, hơn 10% chỉ riêng trong tháng này, trong khi đồng USD giảm hơn 9,50% trong năm. Lo ngại về xu hướng “phi đô la hóa” và sự hoài nghi đối với tính độc lập của Fed đang củng cố sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Nhu cầu vàng mạnh mẽ tiếp tục đến từ các tổ chức và ngân hàng trung ương. Singapore và Hồng Kông đang mở rộng kho dự trữ, trong khi Trung Quốc cũng đang tăng cường dự trữ vàng.