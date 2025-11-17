Thị trường nổi bật: USDJPY (17.11.2025)

Nền kinh tế Nhật Bản đã thu hẹp trong quý 3, lần đầu tiên sau sáu quý tăng trưởng, giảm 0,4% so với quý trước (tương đương –1,8% theo năm). Nguyên nhân chủ yếu đến từ thuế quan của Mỹ, khiến xuất khẩu suy yếu, trong khi quy định mới về nhà ở làm giảm nhu cầu bất động sản. Mặc dù mức giảm nhẹ hơn dự báo, kết quả này vẫn làm gia tăng áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách phải tung ra gói kích thích tài khóa mới, có thể trị giá hơn 17 nghìn tỷ JPY nhằm hỗ trợ hộ gia đình và các ngành trọng điểm.

Song song với đó, sản xuất công nghiệp tháng 9 bất ngờ khả quan, và đầu tư vốn tiếp tục ổn định, cho thấy nền tảng tăng trưởng không rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, tâm lý kinh doanh đi xuống trong khu vực công nghiệp là điểm đáng chú ý, khi xu hướng này trái ngược với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu trong những tháng gần đây.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn thận trọng: lạm phát lõi vẫn thấp hơn mục tiêu, Thống đốc Ueda nhấn mạnh sự cần thiết của kiên nhẫn, và một số cố vấn chính phủ cho rằng việc nâng lãi suất nên trì hoãn đến mùa xuân 2026.

Thị trường tài chính phản ứng mạnh hơn với các lo ngại tài khóa so với số liệu GDP. Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng vọt - lợi suất kỳ hạn 20 năm đã lên mức cao nhất kể từ 1999, và thị trường trở nên thận trọng trước khả năng phát hành thêm lượng lớn nợ công. Việc lo ngại về nguồn cung trái phiếu tăng, rủi ro tài khóa cao hơn và quy mô gói kích thích đã đẩy giá trái phiếu dài hạn đi xuống. Hiện tại, thị trường ngoại hối phản ứng khá hạn chế: yên Nhật chỉ giảm khoảng 0,00–0,10% so với các đồng tiền G10, trong khi chỉ số JP225 giảm nhẹ 0,28%.