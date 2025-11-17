Crypto news: Bitcoin cố gắng phục hồi 📌Dòng tiền của các quỹ ETF đang bị rút ra

Tiền điện tử mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh. Trong đêm, Bitcoin có lúc rơi về gần 92.500 USD, xóa sạch mức tăng từ đầu năm; Ethereum cũng giảm xuống dưới 3.000 USD. Đợt bán tháo này sau đó được thu hẹp khi tâm lý cải thiện theo diễn biến của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và phiên châu Á không ghi nhận thêm áp lực bán lớn. Theo CoinGlass, trong 24 giờ qua thị trường tiền số chứng kiến thêm 620 triệu USD vị thế bị thanh lý, trong đó gần 70% đến từ các vị thế long BTC và ETH. Áp lực chính đến từ dòng vốn rút khỏi các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và chu kỳ 4 năm, làm dấy lên lo ngại rằng vùng 126.000 USD có thể đã là đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Riêng ngày thứ Năm (13/11/2025), các ETF Mỹ ghi nhận gần 870 triệu USD rút ròng - mức lớn thứ hai trong lịch sử.

Bitcoin giảm sâu giống các đợt điều chỉnh trước, nhưng thiếu lực mua mạnh. Đợt giảm giá lần này khá tương đồng với hai đợt điều chỉnh lớn trước đó trong chu kỳ tăng hiện tại (như thể hiện trên biểu đồ). Điều khiến nhà đầu tư lo lắng là những pha “rơi mạnh” này không đi kèm với lực mua tích lũy trên diện rộng, làm suy yếu câu chuyện “mua khi giảm”.

Dòng vốn ETF cũng tạo thêm sức ép: các quỹ tiếp tục bán ra trong suốt nhịp giảm và làm điều đó đều đặn hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý ngắn hạn và khiến thị trường nghi ngờ về nhu cầu của tổ chức.

Dữ liệu từ thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai cho thấy hoạt động đầu cơ đang hạ nhiệt. Các chỉ số on-chain từ CryptoQuant và Glassnode đều phản ánh nhu cầu yếu và thiếu vắng các chất xúc tác tăng giá.

Michael Saylor, CEO của Strategy, xác nhận vào thứ Sáu rằng công ty - hiện nắm giữ hơn 640.000 BTC - đã tiếp tục mua thêm Bitcoin và dự kiến công bố chi tiết trong hôm nay. Ông phủ nhận tin đồn rằng công ty đã bán hơn 40.000 BTC.

Các ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận hơn 1 tỷ USD rút ròng chỉ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, trong đó IBIT của BlackRock - vốn là quỹ từng mua ròng mạnh nhất - lại là bên bán chính. Điều này khiến thị trường thêm lo ngại vì hành vi của ETF được xem là động lực quan trọng cho xu hướng dài hạn của Bitcoin. Dù giá đã giảm mạnh từ đỉnh, các quỹ vẫn không mua vào, trái với kỳ vọng tích lũy.

Với Ethereum, dòng vốn ETF đã âm gần như mỗi ngày kể từ cuối tháng 10. Đợt điều chỉnh trên Phố Wall càng khiến xu hướng này nặng nề hơn. Điều này không chỉ làm suy yếu kỳ vọng về hành vi của ETF trong tương lai mà còn ảnh hưởng đến câu chuyện “giai đoạn 2” của chu kỳ tăng - giai đoạn mà Ethereum thường vượt trội Bitcoin.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung thời gian Daily)

Bitcoin vẫn nằm trong kênh tăng dài hạn, nhưng việc thiếu các chất xúc tác cơ bản - đặc biệt là dòng vốn ETF tích cực - đã khiến tâm lý thị trường suy giảm rõ rệt. Giá đang giao dịch thấp hơn khoảng 15% so với đường EMA 200 ngày, nằm sát phần dưới của kênh tăng. Nếu phá xuống dưới 90.000 USD, tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh có thể xuất hiện.

Ethereum đã giảm gần 40% so với đỉnh mọi thời đại; mức chênh lệch so với EMA 200 ngày tương tự Bitcoin - khoảng 15%. Vùng cần lấy lại là 3.600 USD; nếu mất 3.000 USD, áp lực bán có thể khiến giá rơi nhanh về khu vực 2.700 USD, nơi từng xuất hiện phản ứng giá trước đó.

