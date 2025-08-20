Thị trường nổi bật - NZDUSD (20.08.2025)

Đúng như dự đoán, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã cắt giảm lãi suất cơ bản (OCR) thêm 25 điểm xuống 3%. Động thái này gây áp lực mạnh lên NZDUSD, khi cặp tiền giảm gần -1,2% trong ngày. Cơ quan tiền tệ cũng công bố lộ trình lãi suất mới, cho thấy OCR có thể giảm xuống 2,5% vào tháng 3/2026. Điều này hàm ý thị trường có thể kỳ vọng thêm 2 lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa trong chu kỳ nới lỏng hiện tại.

Quyết định không hoàn toàn đồng thuận: Ủy ban Chính sách Tiền tệ bỏ phiếu 4–2 nghiêng về phương án cắt giảm 25 điểm, trong khi phe thiểu số muốn giảm mạnh hơn 50 điểm.

Phản ứng thị trường diễn ra nhanh chóng: NZD lao dốc mạnh sau quyết định của RBNZ, trong khi chứng khoán Wellington bật tăng mạnh, với chỉ số chuẩn tăng hơn 1,5%.

Bối cảnh đi kèm là dữ liệu lạm phát: CPI tính đến cuối Q2 đạt 2,7%. RBNZ dự báo lạm phát sẽ tạm thời tăng lên 3% trong Q3, sau đó hạ nhiệt về gần 2% trong vòng một năm.

Chính phủ cũng ủng hộ quyết định này. Bộ trưởng Tài chính Nicola Willis nhấn mạnh chi phí vay giảm sẽ hỗ trợ mở rộng kinh doanh, thúc đẩy xây dựng, tạo việc làm và tăng thu nhập hộ gia đình.

Theo RBNZ: “Dữ liệu trong thời gian tới về tốc độ phục hồi kinh tế New Zealand sẽ quyết định lộ trình OCR. Nếu áp lực lạm phát trung hạn tiếp tục hạ nhiệt như kỳ vọng, còn dư địa để cắt giảm OCR thêm.”

NZDUSD (khung thời gian D1)

Đồng tiền tiếp tục chịu áp lực, giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 ở 0.582, đồng thời xuyên thủng EMA200 (đường màu đỏ) trong những ngày gần đây.

Nguồn: xStation5