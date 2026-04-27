Thị trường nổi bật: OIL (27.04.2026)

Giá dầu Brent mở đầu tuần mới với mức tăng mạnh, giao dịch ở 101.56 USD/thùng (+1.81%), với đỉnh trong ngày là 102.15 USD. Trên biểu đồ ngày, giá đã tách xa rõ rệt khỏi các đường trung bình động quan trọng—EMA50 ở mức 91.66 USD, EMA100 tại 83.44 USD và EMA200 tại 76.83 USD—xác nhận xu hướng tăng mạnh đã kéo dài trong nhiều tuần. Chỉ báo RSI(14) ở mức 56.01 cho thấy động lượng tăng ở mức vừa phải, chưa có dấu hiệu thị trường rơi vào trạng thái quá mua.

Tình hình địa chính trị xoay quanh Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố chính chi phối giá dầu. Sau các chuyến thăm Pakistan và Oman, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã thông báo tiếp tục tham vấn với Oman về việc đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển, điều mà thị trường ban đầu diễn giải là tín hiệu hạ nhiệt—WTI đã giảm từ đỉnh trong ngày 96.68 USD xuống khoảng 95.35 USD. Tuy nhiên, cần thận trọng: quyền kiểm soát Eo biển Hormuz vẫn là “lá bài mặc cả” quan trọng nhất của Tehran, và khó có khả năng Iran từ bỏ trước khi đạt được nhượng bộ liên quan đến vấn đề hạt nhân. Về phía mình, Trump đã làm rõ rằng ông sẽ duy trì phong tỏa hải quân như một công cụ gây áp lực, và bất kỳ việc “mở lại” eo biển nào, nếu có, nhiều khả năng chỉ mang tính biểu tượng nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ phong tỏa.

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là cuộc họp Situation Room do Trump triệu tập, kết quả của cuộc họp này có thể khiến giá dầu biến động mạnh. Xét trong cả tuần, thị trường dầu sẽ phản ứng với các quyết định của Fed, ECB và BoE, cùng với dữ liệu vĩ mô (PCE, GDP, ISM). Đồng thời, bất kỳ tin tức nào từ Trung Đông cũng có thể kích hoạt biến động lớn trong một thị trường hàng hóa vốn đã rất “nóng”.

