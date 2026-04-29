Thị trường nổi bật: OIL (29.04.2026)

Giá dầu tăng mạnh sau khi Donald Trump đăng tải thông điệp trên Truth Social, cho thấy căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Tehran có thể còn kéo dài. Tổng thống tuyên bố thẳng rằng Iran “không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân” và cần “chấn chỉnh lại”, điều mà thị trường diễn giải như tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ không có ý định nhượng bộ trong các vấn đề then chốt liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Giá hợp đồng tương lai dầu Brent đã tăng lên 107,84 USD/thùng. Gần 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, và việc tuyến đường này bị đóng kéo dài đã đẩy thị trường toàn cầu vào tình trạng suy giảm dự trữ với tốc độ chưa từng có, ước tính khoảng 11–12 triệu thùng/ngày. Goldman Sachs cảnh báo thị trường dầu toàn cầu có thể chuyển từ trạng thái dư cung 1,8 triệu thùng/ngày trong năm 2025 sang thiếu hụt 9,6 triệu thùng/ngày vào quý II năm 2026.

Giọng điệu cứng rắn của Trump cũng phù hợp với các báo cáo trên Wall Street Journal, theo đó tổng thống đã chỉ đạo các cố vấn chuẩn bị cho một lệnh phong tỏa các cảng của Iran kéo dài vô thời hạn, đồng thời bác bỏ cả phương án nối lại không kích lẫn rút khỏi xung đột. Các yêu cầu ngoại giao của Iran bao gồm bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và kiểm soát eo biển Hormuz, khiến khả năng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn trở nên khó xảy ra. Dữ liệu mới nhất từ Viện Dầu khí Mỹ (API) xác nhận việc đóng tuyến vận chuyển này đang dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực tế, khi tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,79 triệu thùng trong hai kỳ liên tiếp. Dự trữ xăng cũng giảm hơn 8,47 triệu thùng, cho thấy sự thắt chặt mang tính cấu trúc của nguồn cung, chứ không chỉ là biến động giá mang tính đầu cơ.

Giá dầu đã tăng mạnh trong những ngày gần đây và đang tiến gần các đỉnh cục bộ gần nhất. Nếu tình hình liên quan đến Iran không được cải thiện, không thể loại trừ khả năng giá dầu có thể quay trở lại trên mức 110 USD/thùng.

Nguồn: xStation