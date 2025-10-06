Thị trường nổi bật: OIL.WTI (06.10.2025)

- Dầu tăng 1,90% lên 61,85 USD/thùng sau khi OPEC+ giữ mức tăng sản lượng ở mức vừa phải cho tháng 11 là 137.000 thùng/ngày. Mức tăng thấp hơn lo ngại đã giúp xoa dịu lo lắng về khả năng nguồn cung dầu ồ ạt tràn vào thị trường.
Dầu tăng 1,90% lên 61,85 USD/thùng sau khi OPEC+ giữ mức tăng sản lượng khiêm tốn cho tháng 11 ở mức 137.000 thùng/ngày. Mức tăng thấp hơn lo ngại đã giúp xoa dịu lo lắng về một làn sóng nguồn cung lớn đổ vào thị trường.
Cả Brent và WTI đều giao dịch tăng trong ngày hôm nay, dù vẫn giảm trong tuần do trước đó đã có đồn đoán về khả năng OPEC+ tăng sản lượng mạnh hơn, khiến giá trượt xuống gần mức thấp nhất trong bốn tháng. Liên minh do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu cho biết quyết định này phản ánh bối cảnh kinh tế ổn định và mức tồn kho thấp, đồng thời khẳng định sẽ xem xét lại tình hình trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 2/11.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo đà phục hồi này có thể không kéo dài. Họ chỉ ra nhu cầu quý IV suy yếu — do bảo trì nhà máy lọc dầu, lượng rút khỏi kho dự trữ sản phẩm tại Mỹ giảm, và tâm lý vĩ mô nhìn chung kém tích cực — trong khi các yếu tố gây áp lực từ phía nguồn cung vẫn tồn tại, bao gồm sản lượng tăng từ Venezuela, xuất khẩu của người Kurd được nối lại, và các lô hàng Trung Đông chưa tiêu thụ. Theo Rystad Energy, mức tăng thêm 137.000 thùng/ngày vẫn góp phần làm dư cung thị trường, dù vẫn có một số lực đỡ đến từ hoạt động mua dự trữ của Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và các tranh chấp thương mại.
