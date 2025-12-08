Thị trường nổi bật: OIL.WTI (08.12.2025)

Giá dầu WTI đã ổn định quanh mức 60 - 61 USD/thùng. Thị trường đang cố gắng cân bằng giữa việc Ấn Độ tái mua dầu Nga với mức chiết khấu cao và những lo ngại về dư thừa nguồn cung toàn cầu. Ấn Độ một lần nữa mua dầu thô thông qua các bên trung gian với mức chiết khấu sâu hơn khoảng 5 USD/thùng, và Tổng thống Putin đã cam kết “cung cấp nhiên liệu không gián đoạn” như một phần trong hợp tác kinh tế mở rộng. Mối quan hệ thương mại mới giữa Ấn Độ và Nga đảm bảo nhu cầu ổn định đối với dầu Nga trong bối cảnh các nước OPEC+ và các nhà sản xuất ngoài liên minh - như Mỹ, Brazil và Guyana - đang tăng sản lượng.
Đồng thời, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga - bao gồm các cuộc đánh vào nhà máy lọc dầu, cảng biển và cảng xuất khẩu CPC Black Sea - đang tạo áp lực tăng giá dầu vật chất và làm tăng mạnh chi phí bảo hiểm vận chuyển tại Biển Đen, trong một số trường hợp tăng hơn 200–250%. Những gián đoạn này hạn chế nguồn cung khu vực và làm các nhà vận chuyển e ngại, mặc dù thị trường dầu thô toàn cầu vẫn tương đối ổn định. Trước những diễn biến này, giá dầu tiếp tục giao dịch trong phạm vi ổn định, hơi trên mức 60 USD/thùng.
