Thị trường nổi bật: OIL.WTI (14.11.2025)

Giá dầu đang tăng trong phiên hôm nay sau khi một máy bay không người lái của Ukraine tấn công cảng xuất khẩu quan trọng của Nga trên Biển Đen - Novorossiysk - gây hư hại một tàu đang neo đậu và gây cháy tại khu phức hợp dầu Sheskharis.
Đây là một trong những điểm xuất khẩu quan trọng nhất đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế của Nga, xử lý khoảng 760.000 thùng mỗi ngày. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào tại cảng này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về sự ổn định nguồn cung. Cuộc tấn công là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, chỉ vài tuần sau vụ tấn công trước đó vào các cơ sở ở Tuapse. Những đợt tấn công lặp lại làm tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh Điện Kremlin vốn đang gặp khó khăn về hậu cần do các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngày càng siết chặt đối với Rosneft và Lukoil.
Mặc dù giá Brent và WTI ban đầu tăng tới 2,50% lên khoảng 60,50 USD/thùng sau vụ tấn công, nhưng tâm lý chung của thị trường vẫn khá thận trọng. Hiện tại, giá dầu đang tăng 1,40% trong ngày, ở mức 59,40 USD/thùng.
