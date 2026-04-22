Thị trường nổi bật: 📈 S&P 500 tiếp tục đà tăng, được hỗ trợ bởi lực mua từ các quỹ CTA

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 (US500) đang giao dịch tăng trong phiên sáng thứ Tư, được hỗ trợ bởi các tín hiệu từ Donald Trump, người cho biết có thể gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran trong khi chờ lập trường chung cuối cùng từ Tehran. Trong những tuần gần đây, đà tăng của S&P 500 dường như chủ yếu đến từ hoạt động mua vào của các chiến lược giao dịch theo xu hướng (CTA – Commodity Trading Advisors), theo dữ liệu từ Goldman Sachs Prime. Sau phiên giao dịch tại Mỹ hôm nay, Tesla và IBM – hai thành phần quan trọng của chỉ số – sẽ công bố kết quả kinh doanh.

CTAs vẫn đang mua vào?

Goldman Sachs cho thấy dư địa mua của CTA đối với S&P 500 vẫn còn tích cực trong ngắn hạn, dù đã yếu hơn so với một tuần trước. Điều này có nghĩa là trong tuần tới, các chiến lược theo xu hướng vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường Phố Wall bất kể kịch bản thị trường.

Trong kịch bản thị trường đi ngang, Goldman ước tính khoảng 16 tỷ USD dòng tiền mua ròng trong tuần tới. Trong khung 1 tháng, con số này giảm xuống khoảng 14 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó trên 45 tỷ USD.

Trong kịch bản tăng mạnh, mô hình vẫn cho thấy dòng tiền CTA dương: khoảng 16 tỷ USD trong 1 tuần và 17 tỷ USD trong 1 tháng, nhưng cũng giảm rõ rệt so với mức gần 50 tỷ USD trước đây.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kịch bản giảm. Trong ngắn hạn, ngay cả khi thị trường giảm mạnh, CTA vẫn có thể mua ròng khoảng 16,5 tỷ USD trong 1 tuần. Tuy nhiên trong trung hạn, mô hình dự báo khoảng 19 tỷ USD bán ròng trong 1 tháng.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, vì chỉ một tuần trước, ngay cả kịch bản yếu hơn vẫn cho thấy dòng tiền dương nhẹ. Hiện tại, “đệm cầu” trong trung hạn đang suy yếu.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc các vị thế CTA đã được xây dựng lại. Càng nhiều lệnh mua đã được thực hiện, lực mua cơ học còn lại trong những tuần tới càng giảm.

Nói cách khác, hỗ trợ ngắn hạn cho S&P 500 vẫn còn, nhưng đang yếu dần. Thị trường vẫn có thể hưởng lợi từ dòng tiền hệ thống, nhưng lực đẩy không còn mạnh như trước.

Đáng chú ý, trong tuần qua, tốc độ mua ròng toàn cầu của CTA thuộc nhóm 5 đợt mạnh nhất lịch sử, tổng cộng khoảng 86 tỷ USD. Mô hình cũng dự báo thêm khoảng 70 tỷ USD nhu cầu tiềm năng trong 5 phiên tiếp theo trong kịch bản thị trường ổn định.

Theo lịch sử, các giai đoạn mua mạnh như vậy thường dẫn đến giai đoạn tích lũy ngắn hạn, sau đó là tiếp tục tăng. Theo Goldman Sachs, lợi nhuận trung bình của S&P 500 trong các giai đoạn tương tự là khoảng +2,2% sau 1 tháng và hơn +8% sau 3 tháng.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, thông điệp khá rõ ràng: ngắn hạn CTA vẫn hỗ trợ thị trường, nhưng trung hạn thì lực đỡ này đang trở nên kém chắc chắn hơn, đặc biệt nếu xuất hiện một đợt bán mạnh hơn trên Phố Wall.

US500 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 (kỳ hạn tháng 6) vẫn duy trì động lực tích cực, nhưng thị trường đang bước vào vùng quá mua, cho thấy cần thận trọng hơn. Tín hiệu tăng ngắn hạn xuất hiện sau khi giá vượt lên trên đường trung bình động 9 phiên, hỗ trợ xu hướng tăng tiếp diễn. Đồng thời, một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực xuất hiện dưới dạng đảo chiều giá trong ngày, có thể cho thấy xu hướng tạm chững lại – mặc dù bên mua nhanh chóng quay trở lại. Một dấu hiệu cảnh báo nhẹ khác là việc đóng cửa dưới mức pivot cục bộ, cho thấy lực mua không còn mạnh như trước. RSI đã vượt 70, xác nhận trạng thái quá mua và làm tăng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Mục tiêu tăng gần nhất: vùng 7170–7230 Hỗ trợ gần: 7075, sau đó 7030

Nguồn: xStation5