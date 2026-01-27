Thị trường nổi bật: SILVER

- Sau đợt giảm mạnh, giá Bạc nhanh chóng lấy lại nhịp tăng và quay trở lại trên ngưỡng 110 USD/oz.
- Sự bất ổn về thuế quan là động lực chính góp phần vào đà tăng này.
- Sự chênh lệch giá giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng nới rộng, qua đó phản ánh nhu cầu tại Trung Quốc vẫn đang gia tăng.
Hợp đồng tương lai bạc đang tăng trở lại mạnh mẽ, vọt thêm 6,5% để trở lại trên mốc $110, bất chấp một tín hiệu kỹ thuật “cảnh báo đỏ” từ phiên hôm qua (inverted hammer). Kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi từ làn sóng căng thẳng thương mại mới, trong khi nhu cầu chưa từng có từ Trung Quốc càng củng cố mức định giá kỷ lục.
Những yếu tố đang thúc đẩy bạc hôm nay:
Thuế quan của Trump quay lại: Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” trong thương mại, đưa ra các mối đe dọa thuế quan mới với các đối tác thương mại. Sự leo thang trong ngôn ngữ thương mại làm tăng premium rủi ro địa chính trị, đẩy dòng vốn vào tài sản cứng thay vì tiền tệ và trái phiếu.
Đe dọa Canada: Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Canada khiến Trump đe dọa thuế 100% trên tất cả sản phẩm Canada nếu nước này không ký thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc. Thủ tướng Canada Mark Carney gọi động thái của Trump là bluff, nhằm định mức thương lượng trong đàm phán tự do thương mại Mỹ-Canada.
Tăng thuế với Hàn Quốc: Cùng với Canada, Hàn Quốc cũng lọt vào tầm ngắm của Trump do quốc hội nước này chưa phê chuẩn thỏa thuận thương mại ký với Mỹ năm ngoái. “Sự chậm trễ lập pháp” khiến Trump nâng tất cả mức thuế trả đũa - bao gồm ô tô, gỗ và dược phẩm - từ 15% lên 25%. Tuy nhiên, điều này không ngăn thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm, khi kỳ vọng phê chuẩn sẽ diễn ra vào tháng Hai.
Giá bạc tại Trung Quốc tăng vọt: Hợp đồng bạc tại Trung Quốc hôm nay vượt $125, so với $112 hiện tại ở Mỹ. Khoảng cách giá ngày càng lớn giữa Thượng Hải và Comex cho thấy căng thẳng trong nguồn cung toàn cầu và xác nhận rằng nhu cầu vật chất tại Trung Quốc là yếu tố cơ bản chính đang dẫn dắt xu hướng hiện tại. Hỗ trợ cho điều này là số liệu xuất khẩu của Trung Quốc, cho thấy lượng hàng vận chuyển năm 2025 đạt mức cao nhất trong 16 năm.
Giao dịch đầu cơ thúc đẩy thị trường mỏng: Thị trường hợp đồng tương lai bạc kém thanh khoản hơn vàng (khối lượng giao dịch hàng ngày tại London nhỏ hơn khoảng 5 lần), có nghĩa là các vị thế đầu cơ mới có tác động vượt mức lên giá. Các nhà giao dịch theo đà ngắn hạn và nhà đầu tư dùng bạc như bảo hiểm vĩ mô càng làm tăng biến động và đẩy mạnh các cú bứt phá lên trên.
