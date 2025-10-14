Thị trường nổi bật – Silver (14.10.2025)

Bạc hiện đang chứng kiến mức biến động cực mạnh, cho thấy tâm lý thị trường đã có sự dịch chuyển. Trong phiên châu Á sáng nay, giá đã bứt phá lên mức đỉnh lịch sử mới. Một số chuyên gia phân tích nhận định rằng mức đỉnh mọi thời đại thiết lập từ tháng 1/1980 chỉ vừa mới thực sự bị phá vỡ. Khi đó, hợp đồng tương lai bạc đóng cửa dưới ngưỡng 50 USD/ounce, nhưng một số dữ liệu ghi nhận đỉnh trong ngày vào khoảng 52,8 USD/ounce.

Hôm nay, giá bạc đã vượt mốc 53 USD/ounce trước khi điều chỉnh giảm 6% ngay trước giờ mở cửa thị trường châu Âu. Ngay sau khi châu Âu vào phiên, giá đã bật trở lại, dao động quanh 52 USD/ounce — gần bằng mức đóng cửa hôm qua. Bạc tiếp tục là kim loại có mức biến động mạnh nhất, phản ứng dữ dội hơn vàng trong cả những đợt tăng vọt lẫn sụt giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 80%.

Hiệu suất của bạc trong năm nay chỉ kém hơn so với bạch kim. (Nguồn: Bloomberg Finance LP)

Thanh khoản và Đánh giá rủi ro

Đồng thuận trên thị trường cho rằng thanh khoản bạc hiện ở mức rất thấp. Lãi suất vay bạc kỳ hạn một tháng đã tăng vọt lên 30%, dẫn đến tình trạng “ép short” rõ rệt. Quy mô thị trường bạc nhỏ hơn vàng tới 5 lần và thiếu vắng lực cầu ổn định từ ngân hàng trung ương như vàng. Do đó, nếu xảy ra điều chỉnh mạnh, giới phân tích kỳ vọng giá có thể giảm ít nhất 10%.

Dự báo mới nhất từ Bank of America cho rằng giá bạc có thể đạt 65 USD/ounce vào năm tới, đồng thời đưa ra mục tiêu 5.000 USD/ounce cho vàng. Goldman Sachs cũng kỳ vọng bạc còn dư địa tăng nhưng lưu ý khả năng lượng tồn kho bạc sẽ quay lại sàn London sau khi dự trữ tại Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Triển vọng kỹ thuật

Xét về kỹ thuật, giá bạc hiện chưa tăng quá đà so với các đường trung bình động như giai đoạn tăng nóng năm 2011. Hơn nữa, quy mô đợt tăng năm 2011 cho thấy xu hướng hiện tại có thể kéo dài lên mốc 60 USD/ounce. Mức giá này sẽ hợp lý nếu vàng giao dịch quanh 4.200 USD và tỷ lệ vàng/bạc giảm về khoảng 70. Hiện tại, hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nằm quanh vùng 50 USD/ounce, trong khi kháng cự gần nhất ở ngay dưới ngưỡng 55 USD/ounce.