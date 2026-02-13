Thị trường nổi bật: USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 153,50, với biến động giá đáng kể. Thị trường vẫn rất nhạy cảm với các diễn biến từ cả Mỹ và Nhật Bản. Đồng yên đang dần mất vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, và bất kỳ phát biểu nào từ các thành viên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố đều có thể kích hoạt biến động mạnh của cặp tiền này.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến USD/JPY

Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và động thái từ chính phủ

Bank of Japan tiếp tục quá trình bình thường hóa lãi suất, nhưng phản ứng của thị trường vẫn rất linh hoạt và nhạy cảm. Những bình luận từ cố vấn của Thủ tướng Sanae Takaichi, cho rằng không có nhu cầu cấp bách phải bổ nhiệm các thành viên ủng hộ tái lạm phát vào các vị trí trống sắp tới trong hội đồng BoJ, ban đầu đã làm suy yếu đồng yên và đẩy USD/JPY lên gần 153,30. Tuy nhiên, các phát biểu mang tính “diều hâu” sau đó từ thành viên hội đồng BoJ Tamura đã giúp đồng yên phục hồi, tạo ra biến động mạnh trong cặp tiền.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ

Nhà đầu tư vẫn đang chờ công bố chỉ số CPI của Mỹ, yếu tố có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của USD/JPY. CPI cao hơn kỳ vọng có thể hỗ trợ đồng USD. CPI yếu hơn dự báo có thể hạn chế đà tăng của cặp tiền. Biến động ngắn hạn hiện rất lớn, phản ánh sự bất định của thị trường trước khi dữ liệu quan trọng này được công bố.

Tâm lý thị trường và trạng thái “risk-off”

Tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Trong bối cảnh này, trạng thái né tránh rủi ro (risk-off) không mang lại lợi thế rõ ràng cho đồng yên, nhưng đồng tiền này vẫn phản ứng mạnh với mọi tín hiệu từ Mỹ hoặc Nhật Bản. Mức độ biến động của cặp tiền vẫn cao, và nhiều nhà giao dịch đang tránh mở vị thế dài hạn trước khi CPI được công bố.

Các kịch bản ngắn hạn có thể xảy ra

CPI mạnh có thể đẩy USD/JPY vượt mốc 154, tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn.

CPI yếu có thể kích hoạt sự phục hồi nhanh của đồng yên và kéo tỷ giá xuống dưới 153,00.

Hiện tại, cặp tiền có thể dao động mạnh trong vùng 153,00–154,00 tùy thuộc vào phản ứng của thị trường với dữ liệu vĩ mô và các thông điệp từ BoJ.

Tóm lại, USD/JPY đang ở trong giai đoạn biến động cao, với đồng yên phản ứng nhanh trước các yếu tố chính trị và kinh tế vĩ mô. Cặp tiền đang giao dịch quanh 153,50, nhưng hướng đi ngắn hạn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu CPI của Mỹ và các tín hiệu tiếp theo từ Nhật Bản.