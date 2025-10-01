Thị trường nổi bật: USDJPY (01.10.2025)

Yên Nhật là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 ba ngày liên tiếp, tăng 0,5% so với USD và 0,35% so với EUR. Đồng tiền Nhật Bản được hỗ trợ cả bởi tín hiệu diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và bởi sự suy yếu toàn cầu của USD trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa.

USD/JPY hôm nay giảm mạnh, xuyên thủng đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm), dừng ngay phía trên ngưỡng tâm lý 147.000, vốn trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của giai đoạn tích lũy từ tháng 8. Nếu phá vỡ xuống dưới 146.600, thị trường có thể mở ra một xu hướng giảm mới, phù hợp với sự phân kỳ chính sách đang nổi lên giữa Nhật Bản và Mỹ.

Nguồn: xStation5

Điều gì đang định hình USD/JPY hôm nay?

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang khơi lại sức hấp dẫn của yên Nhật như một tài sản trú ẩn an toàn. Quốc hội đã không thông qua dự luật chi tiêu trước nửa đêm, khiến chính phủ liên bang không có ngân sách cho năm tài khóa mới.

Thiếu thỏa thuận đã dẫn đến đợt đóng cửa đầu tiên kể từ năm 2018, tạm ngừng hoạt động của hầu hết các cơ quan liên bang, ngăn chặn dịch vụ công và dẫn tới các đợt sa thải (tạm thời hoặc vĩnh viễn). Về phía thị trường, nhiều người coi đây là một phần “trò chơi chính trị” trước cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026, song tình trạng tê liệt hiện nay có thể kéo dài do bất đồng sâu sắc giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa về chi tiêu y tế.

Chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản đạt 48,5, nhỉnh hơn dự báo (48,4, kỳ trước 49,7), nhưng vẫn cho thấy mức sụt giảm sản lượng mạnh nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, khảo sát “Tankan” của BOJ ghi nhận niềm tin của các nhà sản xuất cải thiện quý thứ hai liên tiếp, đặc biệt trong lĩnh vực gốm sứ và đóng tàu. Sự lạc quan này có thể báo hiệu khởi đầu cho một đợt phục hồi khi thương mại toàn cầu ổn định trở lại, và được diễn giải như một luận điểm mới ủng hộ việc tăng lãi suất tại Nhật Bản.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp BOJ hôm qua cho thấy tông điệu ngày càng diều hâu trong nội bộ nhà hoạch định chính sách. Khả năng quay lại chu kỳ tăng lãi suất được thảo luận rộng rãi tại cuộc họp tháng 9, với thông điệp chung là điều này “gần hơn chứ không xa hơn”. Biên bản, kết hợp với dữ liệu mới nhất, đã khiến thị trường nâng xác suất ngầm định cho một đợt tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 10 lên 62%.