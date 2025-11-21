Thị trường nổi bật: USDJPY (21.11.2025)

Cặp tiền USD/JPY hiện đang dao động quanh mức 156,7. Diễn biến hôm nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cơ bản đan xen, trong đó đồng USD mạnh phải “cạnh tranh” với nguy cơ can thiệp từ Nhật Bản. Chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật vẫn nghiêng về phía đồng USD, nhưng khả năng BOJ hoặc chính phủ Nhật can thiệp khiến đà tăng của cặp tỷ giá bị hạn chế. Thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu Mỹ, biên bản FOMC và gói kích thích tài khóa mới trị giá 21,3 nghìn tỷ JPY của Nhật Bản - những yếu tố có thể quyết định hướng đi tiếp theo của USD/JPY.
Các yếu tố tác động đến cặp tiền USD/JPY trong hôm nay?
Chính sách tiền tệ của Fed và BOJ
Fed tiếp tục duy trì lập trường “diều hâu”, và thị trường hiểu tín hiệu từ biên bản FOMC là lãi suất Mỹ sẽ được giữ ở mức cao trong thời gian tới. Trong khi đó, BOJ vẫn kiên định với chính sách siêu nới lỏng và chưa vội điều chỉnh, làm hạn chế khả năng đồng yên mạnh lên. Sự khác biệt trong định hướng chính sách này tạo lợi thế cấu trúc cho đồng USD.
Tóm tắt: Fed duy trì lập trường diều hâu, BOJ tiếp tục nới lỏng, lợi thế nghiêng về USD.
Nguy cơ can thiệp và chính sách của chính phủ Nhật Bản
Chính phủ Nhật nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định đồng yên nhưng đến hiện tại vẫn chủ yếu dừng ở mức phát biểu. Một quan chức chính phủ cho biết những biến động mạnh trên thị trường ngoại hối cần được theo dõi và có thể phải ổn định lại. Việc thiếu hành động thực tế, cùng với chính sách siêu nới lỏng của BOJ, khiến đồng yên chịu áp lực và nhà đầu tư vẫn thận trọng.
Tóm tắt: Chính phủ theo dõi thị trường, BOJ chưa hành động, khả năng đồng Yên tiếp tục yếu.
Gói kích thích tài khóa của Nhật Bản
Gói kích thích trị giá 21,3 nghìn tỷ JPY vừa được thông qua tạo ra phản ứng trái chiều trên thị trường. Một phần ngân sách hướng tới giảm bớt áp lực lạm phát, nhưng việc phát hành thêm trái phiếu có thể tạo thêm gánh nặng cho thị trường nợ. Kết hợp với lợi suất tăng, điều này mang lại hỗ trợ tạm thời cho đồng yên.
Tóm tắt: Gói kích thích làm tăng rủi ro thị trường nợ, hỗ trợ tạm thời cho đồng JPY trong ngắn hạn.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ
Dữ liệu mạnh từ thị trường lao động Mỹ - bao gồm NFP, tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp - đang củng cố sức mạnh của đồng USD. Thị trường coi đây là bằng chứng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế từ Nhật Bản hiện có ít tác động vì BOJ hành động chậm và ít thay đổi chính sách.
Tóm tắt: Dữ liệu Mỹ tác động mạnh đến cặp tiền USD/JPY; dữ liệu Nhật tác động nhẹ hơn.
Chênh lệch lãi suất
Khoảng cách lớn giữa lãi suất cao của Mỹ và mức lãi suất cực thấp của Nhật tiếp tục gây bất lợi cho đồng yên. Nhà đầu tư tận dụng chênh lệch này, tiếp tục sử dụng yen làm đồng tiền tài trợ, duy trì ưu thế cho USD.
Tóm tắt: Chênh lệch lãi suất lớn, tạo sức mạnh cho đồng USD, trong khi khiến đồng JPY suy yếu.
