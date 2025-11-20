Tin đầu ngày (20.11.2025): Nvidia công bố kết quả ấn tượng, hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hạ nhiệt

Nvidia đã công bố báo cáo lợi nhuận sau khi phố Wall đóng cửa sáng nay và kết quả lần này cực kỳ ấn tượng. Công ty tiếp tục chứng minh vị thế nhà lãnh đạo tuyệt đối của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Trong quý 3 năm tài khóa 2026, Nvidia đã mang đến một màn thể hiện ngoạn mục cả về sức mạnh lẫn tầm nhìn, cho thấy ảnh hưởng của công ty vượt xa những con số tài chính đơn thuần. Cổ phiếu của Nvidia đang tăng hơn 5% ngoài phiên.

Biên bản cuộc họp FOMC cho thấy nhiều thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất vào tháng 12. Với lý do chưa thấy bằng chứng rõ ràng về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ.

Từ phía Mỹ, dữ liệu về thương mại và dầu mỏ cũng đã được công bố. Thâm hụt thương mại đang thu hẹp dần kể từ giữa năm, sau khi tăng mạnh vào đầu nhiệm kỳ hiện tại của Donald Trump. Tồn kho dầu giảm mạnh hơn dự báo, nhưng tồn kho xăng bất ngờ tăng.

Trong mảng công nghệ, Alphabet vừa công bố mô hình AI mới, gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư và giới phân tích. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 3%.

Tâm lý giao dịch tại châu Âu trái chiều, với mức độ kỳ vọng vào AI không lớn như thị trường Mỹ. Chỉ số tại Anh và Ý giảm khoảng 0.5%. CAC40 giữ quanh mức tham chiếu. DAX tăng 0.2%. WIG20 là chỉ số dẫn đầu với mức tăng gần 2%.

Tại Anh, lạm phát tiếp tục tăng dù tăng trưởng kinh tế gần như đứng yên. CPI tháng này tăng 0.4% so với tháng trước.

Trên thị trường hàng hóa nông sản, nguồn cung gia tăng: Cacao giảm hơn 5%, Cà phê và Đậu nành đều giảm khoảng 2%.

Trong nhóm hàng hóa năng lượng, dầu giảm hơn 2%, đáng chú ý là ngay trước thời điểm công bố dữ liệu tồn kho từ Mỹ. Ngược lại, khí tự nhiên tăng hơn 4%.

Thị trường kim loại quý giữ ổn định: Vàng tăng gần 0.5%, Bạch kim và Bạc lần lượt tăng 1.5% và 1%.

Thị trường crypto tiếp tục lao dốc. Toàn bộ thị trường ghi nhận thêm một ngày giảm mạnh. Bitcoin rơi xuống dưới 90.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5, giảm hơn 4% trong ngày. Ethereum còn giảm sâu hơn, mất 7% và dừng ở mức 2.880 USD.