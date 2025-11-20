CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số Philly Fed thấp hơn dự kiến, chỉ số sản xuất có sự cải thiện 📌

20:30, Hoa Kỳ - Chỉ số Sản xuất Philadelphia Fed tháng 11:

Chỉ số sản xuất: thực tế -1.7; dự báo 1.0; trước đó -12.8

Điều kiện kinh doanh: thực tế 49.6; trước đó 36.2

Việc làm: thực tế 6.0; trước đó 4.6

Đơn hàng mới: thực tế -8.6; trước đó 18.2

Giá đầu vào: thực tế 56.10; trước đó 49.20

Chỉ số CAPEX: thực tế 26.70; trước đó 25.20

Khu vực sản xuất tại Philadelphia suy yếu trong tháng 11 khi đơn hàng mới và hàng xuất xưởng giảm xuống mức âm và hoạt động chung vẫn dưới ngưỡng 0, mặc dù chỉ số chính có sự cải thiện nhẹ. Các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng, trong khi áp lực giá cả duy trì, với chi phí đầu vào tăng mạnh. Các công ty kỳ vọng cả mức giá bán của chính họ lẫn lạm phát tiêu dùng tại Mỹ sẽ tăng chậm hơn so với dự báo trước đó, trong bối cảnh độ nhạy giá của khách hàng gia tăng. Dù các điều kiện hiện tại yếu đi, kỳ vọng cho 6 tháng tới lại tăng đáng kể, với triển vọng hoạt động, đơn hàng mới và chi tiêu vốn đều cho thấy bức tranh lạc quan hơn.

Chúng ta đang chứng kiến EURUSD tăng và USD giảm mạnh, nhưng phản ứng này chủ yếu được dẫn dắt bởi việc công bố dữ liệu lao động bị trì hoãn.