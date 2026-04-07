Tin cuối ngày: Phố Wall thu hẹp đà giảm chờ quyết định cuối cùng của ông Trump về Iran

Chỉ số DAX của Đức giảm hơn 1% hôm nay, FTSE của Anh giảm hơn 0,85%, và CAC40 của Pháp giảm 0,65%, sau khi các chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng tại châu Âu cho kết quả trái chiều. Dữ liệu Sentix cho thấy sự suy giảm mạnh trong tâm lý doanh nghiệp và nhà đầu tư tại khu vực đồng euro, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 (-19,2 so với -8 dự báo và -3,1 trước đó).
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi một phần mức giảm ban đầu, với hợp đồng tương lai S&P 500 chỉ còn giảm 0,3% so với mức giảm hơn 1% ngay sau khi mở cửa. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ giảm 1,4% theo tháng, sâu hơn mức dự báo -1,2% (so với 0% trước đó). Tuy nhiên, đơn hàng cốt lõi (loại trừ vận tải) tăng 0,8%, cao hơn kỳ vọng 0,5%.
Kỳ vọng lạm phát một năm theo Fed New York tăng lên 3,4% (so với 3,5% dự báo và 3% trước đó), trong khi Austan Goolsbee của Fed cảnh báo về rủi ro lạm phát thực sự từ giá nhiên liệu tăng, điều có thể gây áp lực lên tăng trưởng và làm phức tạp nỗ lực kiểm soát lạm phát.
John Williams của Fed giữ giọng điệu tương đối bình tĩnh bất chấp các dữ liệu lạm phát cao hơn. Ông nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn phù hợp và không cần phản ứng với một cú sốc lạm phát đơn lẻ. Ông cũng cho rằng lạm phát có thể đạt khoảng 2,75% vào năm 2026, với áp lực rõ rệt hơn vào giữa năm. Mức lãi suất hiện tại là 3,5% - 3,75%, và Fed tiếp tục phát tín hiệu sẽ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Donald Trump đã đe dọa tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, nhưng cho biết tình hình vẫn có thể thay đổi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Iran trước đó tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ sau những lời đe dọa này, và ngoài một số báo cáo từ Axios, chưa có xác nhận rõ ràng về việc đàm phán vẫn đang diễn ra. Giá dầu vẫn duy trì quanh mức 110 USD/thùng, cho thấy nhà đầu tư chưa kỳ vọng sớm có giải pháp cho việc mở lại Eo biển Hormuz.
Vàng tăng 0,5% lên 4.650 USD/ounce, trong khi EUR/USD tăng 0,3%. Thị trường tiền điện tử đang mất động lực. Bitcoin không thể vượt mốc 70.000 USD và đã điều chỉnh về khoảng 68.500 USD hôm nay. Trong khi đó, hợp đồng tương lai ca cao trên ICE giảm gần 7%, một phần do đồng USD mạnh lên.
Các nhà phân tích của Bank of America đã đưa cổ phiếu Microsoft vào danh sách lựa chọn hàng đầu tại Mỹ, nhưng giá cổ phiếu không có phản ứng tăng đáng kể. Tâm lý trong ngành công nghệ vẫn yếu. Broadcom nổi bật với mức tăng mạnh 5% sau thỏa thuận chip với Google và Anthropic, trong khi UnitedHealth Group cũng tăng vọt, với cổ phiếu tăng 10% trong ngày.
Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng, giữ quanh mức 110 USD/thùng trước khả năng Mỹ tấn công Iran theo tuyên bố của Donald Trump. Theo thông tin, cuộc tấn công có thể bắt đầu vào thứ Tư lúc 2 giờ sáng (giờ Ba Lan). Iran đã cảnh báo về một đòn trả đũa chưa từng có, nhắm vào các quốc gia lân cận và cơ sở hạ tầng liên quan. Các quan chức Iran cho biết Tehran sở hữu hơn 45.000 máy bay không người lái và vài nghìn tên lửa, với kho dự trữ được mô tả là “vẫn còn rất dồi dào”. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho rằng quân đội Iran yếu và không có khả năng giành chiến thắng.
