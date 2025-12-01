Phiên giao dịch chứng khoán Mỹ khép lại với tâm lý tích cực và đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,5%, Nasdaq 100 tăng gần 0,8% và Dow Jones kết thúc phiên với mức tăng 0,6%. Lưu ý, phiên giao dịch hôm nay tại Wall Street đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Đà tăng của thị trường chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng lớn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Hiện thị trường đang định giá hơn 80% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới.

Cổ phiếu Intel tăng gần 10% sau thông tin công ty có thể sẽ sản xuất các dòng chip cấp thấp hơn cho Apple trong tương lai. Dù quá trình đàm phán vẫn còn rất sớm, thị trường phản ứng tích cực trước khả năng Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển một phần sản xuất sang Mỹ.

Thị trường chứng khoán châu Âu duy trì đà tăng trong tuần và đóng cửa trong sắc xanh: FTSE 100 tăng 0,27%, CAC 40 tăng 0,29%, AEX tăng 0,38%, DAX tăng 0,25%, IBEX 35 tăng 0,06%, SMI tăng 0,09% và Euro Stoxx 50 tăng 0,35%.

Tại Pháp, tiêu dùng hộ gia đình tăng 0,4%, trong khi lạm phát sơ bộ giảm còn 0,9% so với cùng kỳ, cho thấy bất chấp lạm phát ở mức vừa phải, nhu cầu nội địa vẫn vững và tăng trưởng GDP duy trì ổn định.

Dữ liệu lạm phát của Đức cho thấy tín hiệu trái chiều: CPI hàng năm đạt 2,3%, thấp hơn dự báo, trong khi mức thay đổi theo tháng giảm 0,2%. Chỉ số HICP hài hòa tăng lên 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn kỳ vọng, dù mức tháng giảm 0,5%.

GDP Canada tăng 2,6% trong quý III, vượt xa dự báo 0,5%, qua đó hỗ trợ mạnh cho đồng CAD.

Hôm nay, CME thông báo sự cố kỹ thuật khiến toàn bộ các thị trường do họ vận hành phải tạm ngừng giao dịch. Nguyên nhân là do sự cố hệ thống làm mát tại trung tâm dữ liệu của nhà vận hành.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc lập mức cao lịch sử mới, vượt 56 USD/ounce. Giá vàng cũng tăng mạnh, vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giảm 0,5%, giao dịch dưới 91.000 USD, trong khi Ethereum tăng gần 1%, vượt mốc 3.000 USD.